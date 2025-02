Stellantis e Mistral AI rafforzano la partnership strategica per migliorare l’esperienza del cliente

Stellantis e Mistral AI, società scientifica e di prodotto che mira a rendere accessibile a tutti l’intelligenza artificiale generativa di frontiera, stanno portando l’intelligenza artificiale al centro dell’innovazione automobilistica grazie a una collaborazione strategica che dura da oltre un anno. L’obiettivo è integrare l’IA in settori chiave come l’ingegneria dei veicoli, l’analisi dei dati delle flotte, le vendite interne di automobili e la produzione, per migliorare l’efficienza e l’esperienza complessiva dei clienti.

Uno dei progetti più ambiziosi di questa partnership riguarda lo sviluppo di un assistente avanzato per il veicolo, progettato per fornire un supporto vocale in tempo reale ai conducenti. Questo strumento innovativo funziona come un manuale d’uso interattivo, consentendo agli automobilisti di porre domande sulle caratteristiche del veicolo, sulla risoluzione di problemi o sugli indicatori di avvertimento e di ricevere risposte immediate attraverso un’interazione vocale naturale. L’assistente, inoltre, sarà costantemente aggiornato e adattabile ai vari brand e modelli di Stellantis, garantendo un’esperienza intuitiva e uniforme.

Oltre all’assistenza a bordo vettura, Stellantis e Mistral AI stanno sviluppando altre soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, tra cui:

Intelligenza dei dati della distinta base (BOM): un chatbot avanzato alimentato da Mistral AI che aiuta gli ingegneri di Stellantis a navigare e ottimizzare complessi database di componenti, massimizzando il riutilizzo e l’efficienza globale.

Analisi dei dati di feedback dei veicoli: un sistema di IA capace di elaborare automaticamente i dati provenienti dalle flotte di sviluppo e dai sondaggi, identificando tendenze e suggerendo azioni correttive per migliorare la qualità dei prodotti e la soddisfazione dei clienti.

Assistente virtuale "Club Stellantis" : un chatbot pensato per supportare i dipendenti di Stellantis in Francia nell'acquisto di veicoli aziendali. Grazie alla sua capacità di gestire richieste in più lingue, il sistema è pronto per un'espansione in altri Paesi europei.

Rilevamento delle anomalie guidato dall'IA: Stellantis sta esplorando l'uso dell'edge computing di Mistral AI per individuare in tempo reale eventuali errori di produzione. Questo permetterà agli operatori di intervenire rapidamente prima che i componenti difettosi vengano rilasciati, migliorando il controllo qualità e l'efficienza produttiva.

Questa collaborazione tra Stellantis e Mistral AI rappresenta un passo decisivo nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale applicata all’industria automobilistica, con benefici che spaziano dall’ottimizzazione dei processi produttivi fino a una maggiore soddisfazione dei clienti. Il futuro della mobilità si fa sempre più intelligente e connesso, grazie alla sinergia tra tecnologia e innovazione.