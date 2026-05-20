Kia Nuova Niro: il CUV full hybrid che rinnova l'elettrificazione in Europa

Kia lancia la Nuova Niro in Europa, rafforzando la sua posizione tra i CUV full hybrid più accessibili e avanzati del mercato. Pensata per semplificare la mobilità quotidiana, la Nuova Niro unisce la versatilità di un crossover con notevole efficienza e una connettività di ultima generazione. Venduta in oltre 620.000 unità in Europa, la Niro conferma la forte domanda tra chi cerca praticità, comfort e sicurezza nella guida di tutti i giorni.

Il nuovo modello è disponibile esclusivamente in versione full hybrid con un motore benzina 1.6 GDI da 75 kW abbinato a un motore elettrico da 32 kW, per una potenza combinata di 138 cavalli. La trazione anteriore viene gestita da un reattivo cambio a doppia frizione a sei rapporti, garantendo una guida agile e consumi ridotti. La velocità massima raggiunge i 170 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 si completa in 11,3 secondi, qualità ideali per l'uso quotidiano urbano e extraurbano.

Il design esterno è stato profondamente rinnovato seguendo la filosofia Opposites United di Kia, con una distintiva firma luminosa verticale sui fari anteriori full LED e paraurti ridisegnati che donano modernità e presenza su strada. Il portellone posteriore appare più pulito e minimale, con una nuova grafica luminosa che rafforza l'identità premium della vettura. Con una lunghezza di 4.430 mm e passo di 2.720 mm, la nuova Niro assicura ampio spazio interno, bagagliaio da 430 litri e una capacità di traino fino a 1.010 kg, ideale per il tempo libero e le esigenze quotidiane.

Gli interni sono stati completamente aggiornati. La plancia ospita un innovativo doppio display panoramico da 12,3 pollici alimentato dal sistema infotainment ccNC, che integra navigazione, connettività e funzioni del veicolo in un ambiente digitale uniforme. Sono presenti aggiornamenti OTA, Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre alla ricarica wireless per smartphone, portando la Niro ai vertici per tecnologia nel segmento CUV.

Grande attenzione è riservata alla sicurezza: la gamma dei sistemi ADAS viene ampliata con dotazioni di livello superiore già di serie. Tra le principali tecnologie figurano Forward Collision Avoidance Assist, Lane Following Assist, Blind-Spot Collision Avoidance Assist, Intelligent Speed Limit Assist e Parking Distance Warning. Il nuovo volante capacitivo introduce la Hands-On Detection, aumentando la sicurezza nelle funzioni di guida assistita.

"La tecnologia ibrida continua a svolgere un ruolo importante nel fornire soluzioni di mobilità efficienti e a basse emissioni in tutta Europa. Nuova Kia Niro offre una soluzione pratica per clienti che desiderano ridurre le emissioni, mantenendo la flessibilità e la familiarità della guida convenzionale," ha dichiarato Pablo Martinez Masip, Vice President Product, Marketing & Customer Experience di Kia Europe. "Combinando prestazioni ibride efficienti, connettività intuitiva e tecnologie per la sicurezza rinnovate, Nuova Niro è progettata per supportare la vita quotidiana in un modo semplice, affidabile e responsabile."

La Nuova Niro sarà disponibile in Italia a partire da 34.250 euro, IVA e consegna incluse. Il modello segna un passo decisivo per Kia nel segmento delle auto ibride, offrendo una soluzione sostenibile senza rinunciare a comfort, tecnologia e praticità.