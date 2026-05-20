Genesis European Golf Cup: gran finale italiana al Golf Club Carimate

Il 20 maggio il Golf Club Carimate, in provincia di Como, ospiterà la tappa conclusiva italiana della Genesis European Golf Cup, prestigioso circuito amatoriale europeo che unisce sport, ospitalità ed esperienza di brand. Dopo gli appuntamenti di Padova e Roma, questa è l'ultima occasione in Italia per accedere alla finale europea al Renaissance Club, durante il celebre Genesis Scottish Open. Il torneo, ideato da Genesis per rafforzare il legame con il mondo del golf, ha coinvolto quest'anno sei club in quattro Paesi e circa 80 golfisti per ciascun evento, proponendo un ambiente esclusivo e selezionato dove la cura per il dettaglio, lo stile e la qualità dell'esperienza sono centrali.



Il golf rappresenta per Genesis uno scenario naturale per dialogare con clienti e appassionati, condividendo valori come attenzione, concentrazione e raffinatezza, elementi chiave sia nello sport che nell'identità del brand. Questa filosofia trova espressione anche nel design Athletic Elegance delle vetture Genesis, che coniuga dinamismo e purezza stilistica in una proposta di eleganza contemporanea.



Durante la giornata di Carimate, gli ospiti potranno avvicinarsi ulteriormente al mondo Genesis grazie alle attività di test drive dedicate alla gamma elettrica ora disponibile in Italia. Genesis, dopo il debutto nel mercato italiano a gennaio, rende infatti ordinabile la propria offerta completamente elettrica composta da GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80.



La gamma italiana prevede il SUV premium compatto GV60, con autonomia fino a 561 km WLTP, l'Electrified GV70, SUV D dotato di tecnologie evolute e grande versatilità, e la berlina Electrified G80 che si distingue per comfort e dotazioni avanzate. Tutti i modelli includono il programma 5 Year Care Plan con cinque anni di garanzia, manutenzione, assistenza stradale, connettività e aggiornamenti software.



La presenza Genesis in Italia si sta consolidando anche tramite l'apertura di nuovi showroom: il primo già attivo a Padova, il secondo in arrivo a Roma entro l'estate. A livello internazionale, Genesis continua a espandersi sia in termini di prodotto che di prestigiose partnership sportive, come la partecipazione al Campionato mondiale endurance FIA 2026 con Genesis Magma Racing.



