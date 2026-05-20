Honda celebra storia e innovazione al GP di Le Mans e Sunday Ride Classic

Honda Motor Europe esalta la sua tradizione racing tra Le Mans e Paul Ricard: Freddie Spencer e Ana Carrasco protagonisti con la nuova CB1000F.

Honda riaccende la passione per il proprio glorioso passato sportivo guardando contemporaneamente al futuro. In occasione del Gran Premio di Francia MotoGP a Le Mans e del Sunday Ride Classic al Paul Ricard, Honda Motor Europe Francia e Honda Racing Corporation hanno organizzato due eventi esclusivi che hanno unito storia, tecnologia e innovazione, celebrando il DNA racing della Casa giapponese davanti a migliaia di appassionati.

Al centro della scena c’era Freddie Spencer, autentica leggenda del Motomondiale e due volte Campione del Mondo, protagonista della storica stagione 1985 in cui riuscì nell’impresa irripetibile di conquistare contemporaneamente i titoli iridati della classe 500 cc e 250 cc. Un traguardo che ancora oggi rappresenta una delle pagine più iconiche della storia delle competizioni motociclistiche.

A distanza di oltre quattro decenni, Spencer è tornato a emozionare il pubblico francese accanto alla mitica Honda NSR500, la rivoluzionaria due tempi V4 che cambiò per sempre il modo di interpretare le corse. Una moto che ha segnato un’epoca e che continua ancora oggi a influenzare lo sviluppo delle moderne MotoGP Honda.

“La NSR500 del 1985 ha cambiato tutto”, ha dichiarato Spencer durante l’evento. “Ha ridefinito geometrie, test e rapporto con il pilota. Guidarla ancora oggi è come tornare a casa. Non è soltanto una moto: è parte della mia vita.”

La presenza della NSR500 ha rappresentato il filo conduttore tra passato e presente, soprattutto grazie al debutto europeo della nuova Honda CB1000F, modello moderno chiaramente ispirato alla storica CB750 Daytona. Una naked che fonde stile rétro e tecnologia contemporanea, incarnando perfettamente la filosofia Honda secondo cui l’eredità sportiva non deve restare confinata nei musei, ma continuare a vivere sulle strade e nelle competizioni.

La nuova CB1000F è stata una delle grandi attrazioni dei due eventi francesi, mostrando come Honda continui a trasferire nella produzione di serie l’esperienza maturata in pista. Spencer stesso ha avuto modo di provarla recentemente in Giappone, sottolineandone il feeling diretto con il pilota e l’equilibrio dinamico.

“La connessione con la moto è straordinaria”, ha spiegato il campione americano. “Si percepisce tutta la tradizione Honda, ma con stabilità, tecnologia moderna e una facilità di guida incredibile. La CB1000F porta avanti perfettamente questo concetto.”

Accanto a Spencer è salita sotto i riflettori anche Ana Carrasco, pilota Honda World Supersport e prima donna nella storia a conquistare un titolo mondiale velocità, grazie al successo nel World Supersport 300 del 2018. La spagnola ha vissuto un momento emozionante provando proprio la NSR500.

“Questa moto mette quasi più tensione di una gara,” ha raccontato Carrasco. “Oggi siamo abituati a dati, elettronica e telemetria. Qui invece conta tutto ciò che senti: il rumore, le vibrazioni, il comportamento della moto. È un’esperienza unica.”

Gli appuntamenti di Le Mans e Paul Ricard hanno rappresentato anche un’importante celebrazione dell’immenso patrimonio tecnico custodito dall’Honda Collection Hall, il museo fondato nel 1998 che conserva centinaia di motociclette da competizione e modelli storici perfettamente funzionanti. Gli ingegneri e i tecnici Honda hanno raccontato al pubblico il complesso lavoro di restauro e manutenzione necessario per mantenere operative moto leggendarie come la NSR500.

Il Project Leader Fujii-san ha spiegato come ogni restauro richieda mesi o addirittura anni di lavoro, spesso basandosi esclusivamente su disegni originali e appunti tecnici scritti a mano dagli ingegneri dell’epoca. Un patrimonio di conoscenze che Honda considera fondamentale trasmettere alle nuove generazioni.

Particolarmente interessante anche il confronto tra il motorsport di ieri e quello moderno. Ujino-san, ex meccanico del team Repsol Honda MotoGP e oggi coinvolto nello sviluppo HRC, ha evidenziato quanto le moto contemporanee siano dominate dall’analisi dati, mentre negli anni delle 500 due tempi il lavoro si basava soprattutto sull’esperienza sensoriale dei tecnici.

“Oggi abbiamo telemetria avanzata e motori sigillati”, ha spiegato. “All’epoca i meccanici dovevano interpretare la moto attraverso il suono, le vibrazioni e perfino l’odore del motore. Era una comprensione completamente diversa.”

L’obiettivo di Honda, però, resta immutato: costruire motociclette capaci di emozionare, sia in pista sia su strada. Ed è proprio questo il messaggio che i due eventi francesi hanno voluto trasmettere ai fan, mostrando dal vivo le leggendarie NSR500 e CB750 accanto alla nuova CB1000F.

Come ha sottolineato Julien Muntzer di Honda Motor Europe Francia, “non si tratta solo di nostalgia, ma di dimostrare come la nostra storia continui a influenzare l’ingegneria moderna.”