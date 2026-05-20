Toyota Hilux Full Electric: il simbolo dei pick-up diventa 100% elettrico

Con il debutto del nuovo Toyota Hilux Full Electric, Toyota compie un passo strategico fondamentale nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, portando per la prima volta la storica gamma Hilux nell’universo della mobilità a zero emissioni. Una rivoluzione attesa che però non tradisce la tradizione del modello: il nuovo pick-up elettrico mantiene infatti intatti i valori di robustezza, affidabilità e capacità off-road che hanno reso Hilux un’icona globale.

In un mercato in continua evoluzione, dove sostenibilità ed esigenze professionali devono convivere, Toyota conferma la propria strategia multi-tecnologica affiancando alla versione Mild Hybrid una variante completamente elettrica. Il nuovo Hilux Full Electric nasce così per offrire una soluzione concreta alle aziende e ai professionisti che vogliono affrontare la transizione energetica senza rinunciare a prestazioni, versatilità e capacità di carico.

Dal punto di vista estetico, il nuovo Toyota Hilux Full Electric evolve il linguaggio stilistico della recente generazione Hilux introducendo dettagli esclusivi che ne sottolineano l’anima elettrica. Il frontale dedicato Electric con griglia chiusa e linee più aerodinamiche migliora l’efficienza complessiva e dona al pick-up un’immagine più tecnologica e moderna.

I nuovi cerchi da 17 pollici sono stati progettati per ottimizzare l’aerodinamica e rafforzare il carattere innovativo del modello, mentre la configurazione esclusivamente doppia cabina conferma la volontà di Toyota di puntare su praticità e comfort anche nell’utilizzo quotidiano.

L’abitacolo del nuovo Hilux Full Electric segna un deciso salto qualitativo sotto il profilo di design, tecnologia e comfort. La plancia orizzontale integra un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un display touchscreen HD della stessa dimensione dedicato al sistema Toyota Smart Connect.

La connettività è uno degli aspetti più evoluti del nuovo modello, grazie alla presenza di porte USB-C anteriori e posteriori, integrazione wireless con Apple CarPlay e Android Auto e navigazione intelligente con pianificazione delle soste di ricarica.

Tra le novità più importanti debutta il sistema Shift-by-Wire, che migliora fluidità e precisione della trasmissione liberando spazio nella console centrale. Il selettore compatto del cambio contribuisce inoltre a rendere l’ambiente più moderno e funzionale.

Sul fronte della sicurezza, Toyota Hilux Full Electric adotta il pacchetto Toyota T-MATE con Toyota Safety Sense di terza generazione. Il sistema include tecnologie avanzate di assistenza alla guida come il Pre-Collision System con rilevamento ampliato, il cruise control adattivo con funzione stop, il mantenimento attivo della corsia e l’assistenza proattiva alla guida.

Presenti anche numerosi sistemi dedicati alle manovre e al traino, a conferma della vocazione professionale del veicolo.

Il cuore del nuovo Hilux elettrico è rappresentato da una piattaforma body-on-frame appositamente evoluta per ospitare la motorizzazione a batteria senza compromettere resistenza strutturale e capacità fuoristrada. La batteria agli ioni di litio da 59,2 kWh è integrata nel telaio in posizione protetta e ribassata per migliorare stabilità e dinamica di guida. Il sistema è composto da 5 moduli e 80 celle raffreddate ad acqua, con una progettazione orientata alla massima durabilità fino a 10 anni.

La ricarica supporta fino a 150 kW in corrente continua, consentendo di passare dal 10 all’80% in circa 30 minuti, mentre in corrente alternata da 11 kW il tempo per una ricarica completa è di circa sei ore e mezza. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP varia tra 255 e 257 chilometri, un valore studiato per soddisfare le esigenze operative di aziende, cantieri e flotte professionali.

La nuova trazione integrale permanente con eAxle anteriore e posteriore sviluppa una potenza combinata di 140 kW, pari a 196 CV, assicurando elevata coppia e massima motricità anche sui terreni più impegnativi.

Toyota ha lavorato per mantenere intatte le leggendarie capacità in fuoristrada di Hilux. Il nuovo modello conserva infatti 212 mm di altezza da terra, angoli caratteristici da vero off-roader e una profondità di guado pari a 700 mm. Anche le capacità operative restano di alto livello, con una capacità di traino fino a 1.600 kg e una portata massima di 750 kg, confermando la piena idoneità del pick-up agli impieghi professionali più severi.

Il nuovo Toyota Hilux Full Electric sarà disponibile negli allestimenti ICON e PREMIUM. Già la versione d’ingresso propone una dotazione molto completa con cerchi in lega lavorati, sistema Multi-Terrain Select, display da 12,3 pollici, telecamera posteriore e sedili anteriori riscaldabili. La variante PREMIUM aggiunge elementi più orientati al comfort e alla tecnologia come il Panoramic View Monitor, fari Full LED, interni in pelle, sedile guida elettrico, caricatore wireless e impianto audio a otto altoparlanti.

Toyota ha annunciato l’apertura degli ordini in Italia con un prezzo di listino a partire da 58.000 euro IVA esclusa per la versione ICON e da 61.000 euro IVA esclusa per la PREMIUM. Per il lancio commerciale, però, il marchio giapponese propone una promozione particolarmente aggressiva, allineando il prezzo della versione Full Electric a quello della corrispondente Mild Hybrid e abbassando così il prezzo di ingresso fino a 41.500 euro.