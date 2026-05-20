Pagani Utopia Roadster: 1.500 chilometri con il Pirelli Cyber Tyre, il pneumatico intelligente

Una Pagani Utopia Roadster ha percorso oltre 1.500 chilometri, attraversando l'Europa equipaggiata di serie con la tecnologia Pirelli Cyber Tyre, segnando una nuova era nell'evoluzione dei pneumatici. Il viaggio ha collegato la sede di Pagani a San Cesario sul Panaro, il quartier generale Bosch Engineering ad Abstatt, vicino Stoccarda, fino agli headquarters Pirelli a Milano. Per la prima volta tre giganti dell'industria dell'auto e delle tecnologie applicate collaborano su un sistema in grado di trasformare il pneumatico da componente passiva a sensore attivo, che trasmette dati fondamentali sulla gomma e sulle condizioni della strada.

Durante le tappe del viaggio, le voci dei protagonisti hanno sottolineato l'importanza di questa innovazione. *Da oltre vent'anni, la nostra ricerca è guidata dal principio leonardesco di Arte e Scienza: un'hypercar non deve solo essere veloce, ma anche un'opera capace di trasmettere fiducia e sicurezza a chi la guida. Con Pirelli Cyber Tyre, la gomma acquisisce la sensibilità di una mano umana, percependo l'asfalto e comunicando con il cuore elettronico di Pagani Utopia Roadster per trasformare ogni metro in un istante di controllo assoluto. Per noi Pirelli è un partner, un amico, che condivide la nostra stessa ossessione per la sicurezza; insieme, abbiamo dato voce al punto di contatto tra il sogno e la strada*, ha spiegato Horacio Pagani, fondatore di Pagani Automobili.

Anche Bosch Engineering ha espresso entusiasmo per la collaborazione: Siamo orgogliosi di collaborare con un innovatore come Pirelli, unendo la loro pionieristica tecnologia Cyber Tyre con la nostra profonda competenza nella dinamica del veicolo. Questa collaborazione sprigiona tutto il potenziale dei pneumatici intelligenti e vederla prendere forma in un capolavoro automobilistico come la Pagani Utopia Roadster ci permette di definire nuovi standard in termini di prestazioni, sicurezza e di un'esperienza di guida senza pari, ha affermato Johannes-Joerg Rueger, CEO di Bosch Engineering.

Il sistema Cyber Tyre, ideato e sviluppato da Pirelli, consente una comunicazione continua tra pneumatici e sistemi elettronici dell'auto quali ABS, ESP e controllo di trazione, offrendo dati fisici in tempo reale. Come sottolineato da Piero Misani, Chief Technical Officer di Pirelli: Questo viaggio della tecnologia Cyber Tyre è la realizzazione concreta di una visione nata oltre vent'anni fa, cioè che il pneumatico potesse evolvere da elemento passivo a sensore attivo, capace di generare dati e non solo di trasmettere forze. Insieme a partner come Pagani e Bosch, abbiamo inaugurato una nuova era di sicurezza e performance digitale, dimostrando che quell'intuizione pionieristica era corretta.

Corrado Rocca, responsabile della Pirelli Cyber Unit, ha dichiarato: L'integrazione di Cyber Tyre sulla Utopia Roadster e l'attivazione di funzionalità assieme a Bosch conferma la maturità tecnica della nostra soluzione. Forniamo parametri basati sulle effettive caratteristiche del pneumatico montato sul veicolo, permettendo all'elettronica di bordo di funzionare in modo più preciso, aumentando sicurezza e prestazioni.

Il futuro della tecnologia Cyber Tyre si prospetta ancora più innovativo, con l'introduzione di nuove funzionalità e una diffusione estesa anche su veicoli di segmento premium e prestige. L'obiettivo di Pirelli è ampliare l'adozione di Cyber Tyre su larga scala, con particolare attenzione alla sicurezza e all'integrazione di sensori intelligenti che favoriranno la guida autonoma e l'interazione tra veicoli e infrastrutture. Recentemente, Pirelli ha annunciato l'acquisizione del 30% della svedese Univrses, leader nella computer vision tramite IA e telecamere di bordo, a rafforzare la capacità di leggere e monitorare condizioni stradali e segnaletica.

Con la prossima produzione del sistema Cyber Tyre anche negli Stati Uniti, nello stabilimento Pirelli in Georgia già noto per il motorsport, la tecnologia intelligente del pneumatico italiano è pronta a conquistare nuovi mercati e stabilire nuovi standard di sicurezza e performance.