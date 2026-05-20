Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: debutto su pista a Balocco per la serie limitata da sogno

Si sono concluse le prime emozionanti sessioni di test per la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, la nuova serie limitata frutto della collaborazione tra Alfa Romeo e Luna Rossa, presso il leggendario Proving Ground di Balocco. Dal 1962 questo circuito è cuore pulsante dell'innovazione Alfa Romeo e oggi fa da palcoscenico a una delle berline più affascinanti mai prodotte dal marchio del Biscione.



Sviluppata all'interno dell'universo BOTTEGAFUORISERIE, Giulia Quadrifoglio Luna Rossa rappresenta il primo esemplare concreto della partnership che vedrà i due brand uniti anche nella sfida alla 38° America's Cup nel Golfo di Napoli. La vettura, realizzata in soli dieci esemplari tutti già venduti, si distingue per le sue incredibili caratteristiche aerodinamiche: un kit in carbonio completamente nuovo - con appendici dedicate, minigonne, un fondo scocca profilato e una spettacolare ala posteriore - permette di generare fino a 140 kg di deportanza a 300 km/h, raggiungendo valori di carico cinque volte superiori rispetto alla Giulia Quadrifoglio di serie.



L'estetica della vettura richiama esplicitamente l'AC75 Luna Rossa, l'imbarcazione protagonista della 37^ America's Cup a Barcellona nel 2024. La livrea cangiante, il contrasto deciso tra cofano, tetto e posteriore in nero e il grigio che valorizza le linee, sono arricchiti dai loghi Alfa Romeo in rosso, simbolo di passione competitiva. Gli interni non sono da meno: sedili Sparco dal design ispirato ai giubbotti PFD dei velisti Luna Rossa abbinati a inserti originali provenienti dalle vele, firmando una sinergia unica tra mondo automotive e racing su acqua.



Ogni dettaglio della Giulia Quadrifoglio Luna Rossa è pensato per massimizzare prestazioni e raffinatezza. L'aerodinamica delle nuove appendici in carbonio è perfezionata attraverso simulazioni virtuali e verifiche in pista, come da tradizione Alfa Romeo.



Le prime immagini della vettura emergono a pochi giorni dalla Preliminary Regatta Sardinia nel Golfo degli Angeli a Cagliari, appuntamento cruciale per il team Luna Rossa che darà il via al percorso di preparazione verso la Louis Vuitton 38° America's Cup. La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa sarà esposta nella base di Luna Rossa a Cagliari dal 21 al 24 maggio, affiancando la squadra che parteciperà con due imbarcazioni Foiling One Design AC40.



Con solo dieci esemplari realizzati, la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa incarna l'eccellenza italiana e fissa un nuovo standard sia nella tecnica che nel design delle serie speciali da collezione, celebrando l'audacia e l'innovazione condivise tra Alfa Romeo e Luna Rossa.