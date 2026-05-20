Piaggio Beverly celebra 25 anni con una speciale edizione Anniversary

Un quarto di secolo di successi e innovazione per Piaggio Beverly, che festeggia i suoi primi 25 anni con una speciale edizione commemorativa realizzata per omaggiare oltre mezzo milione di esemplari venduti in più di cinquanta Paesi.

Fin dal debutto nel 2001, Beverly ha rivoluzionato il segmento urbano proponendo agilità e tenuta di strada tipiche di uno scooter ruota alta unite al comfort e alle prestazioni da vera granturismo. Una formula vincente che ha ridefinito il concetto di mobilità su due ruote.





Piaggio Beverly 25th Anniversary si distingue per dettagli di stile che rievocano le origini del modello, combinati con la grinta della più recente generazione: la colorazione Grigio 25th Anniversary, una tonalità di grigio scuro opaco metallizzato, è attraversata da grafiche grigio chiaro; di serie il classico cupolino fumé che richiama la prima Beverly. Le finiture a contrasto in nero lucido e i dettagli in oro su grafiche, cornice della griglia e targhetta Beverly, insieme ai cerchi neri con inserti oro e grigio, rendono ancora più esclusiva l'estetica dello scooter.

Non manca la sella dedicata in doppio rivestimento con trama forata e raffinate doppie cuciture in nero e oro, mentre la targhetta "25th Anniversary" con tricolore, posizionata sul retro scudo, sottolinea l'unicità di questa serie.

Beverly 25th Anniversary è disponibile in due versioni: 310 e 400 cc. Il monocilindrico da 310 cc sviluppa 27,7 CV ed è ideale per la guida urbana grazie alla coppia generosa e progressiva. Il modello da 400 cc offre invece 35,9 CV e 37,7 Nm, garantendo prestazioni di livello superiore per chi cerca sportività senza rinunciare a comfort e sicurezza.

I prezzi partono da 6.050 euro per la versione 310 cc e 7.050 euro per la 400 cc, IVA inclusa. Entrambe le motorizzazioni propongono dotazioni ciclistiche evolute, confermando Beverly come scelta di riferimento per chi vuole il massimo in termini di comfort, design e prestazioni.