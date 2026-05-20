LG lancia in Italia la nuova gamma TV OLED evo AI 2026: colori, AI e design innovativo

Arriva in Italia la nuova collezione 2026 dei TV LG OLED evo AI, disponibile da oggi sia online che nei negozi specializzati, segnando una nuova tappa nell'evoluzione della tecnologia OLED. Caratterizzata da eccellente qualità di visione e integrazione dell'Intelligenza Artificiale nell'esperienza utente, la gamma si conferma una delle più avanzate sul mercato, ideale per chi cerca il massimo in termini di prestazioni, design e dimensioni: dai 42 ai 97 pollici per coprire ogni esigenza.

La rivoluzione parte dalla tecnologia Hyper Radiant Color, declinata nei modelli W6 e G6: questa innovazione permette una luminosità fino a 3,9 volte superiore rispetto ai predecessori, con una gestione avanzata delle tinte che restituisce immagini ricche, naturali e dettagliate anche nelle scene più complesse. Le stesse serie vantano un pannello a bassa riflettanza, il primo certificato Reflection Free Premium da Intertek, e sono le uniche a garantire tramite UL Solutions neri profondi e colori fedeli in ogni condizione di luce.

Al cuore dei nuovi OLED evo AI c'è il processore AI α11 Gen 3, ora 5,6 volte più potente e il 70% più preciso graficamente rispetto al passato. La nuova architettura a Dual AI Engine gestisce simultaneamente riduzione del rumore e mantenimento delle texture, mentre l'upscaling trasforma le sorgenti meno definite fino a una qualità prossima al 4K, ottimizzando allo stesso tempo la resa HDR e le performance audio grazie all'elaborazione intelligente dei suoni. Funzioni come AI Picture Pro ed AI Sound Pro elevano l'esperienza multimediale, con il supporto di Filmmaker Mode, Dolby Vision e Dolby Atmos per immagini e suoni da sala cinematografica a casa.

L'esperienza utente è completamente rinnovata grazie a webOS aggiornato, che ora integra le AI di LG, Google Gemini e Microsoft Copilot per riconoscere la voce e personalizzare la schermata in base alle abitudini e preferenze individuali di ogni membro della famiglia. La funzione AI Concierge analizza in tempo reale cosa accade sullo schermo e fornisce informazioni pertinenti via comando vocale, mentre l'AI Generativa consente di creare immagini e musica completamente originali partendo da un input personale.

La sicurezza è al centro con la piattaforma LG Shield, che unisce protezioni hardware e software per tutelare i dati e garantire un uso affidabile nel tempo. Per i modelli di punta delle serie G e W è prevista una copertura di 5 anni di garanzia pannello, mentre gli aggiornamenti del sistema operativo sono assicurati per cinque anni grazie al programma webOS Re:New, mantenendo così il software sempre all'avanguardia.

Il design resta una delle cifre distintive della gamma 2026. Il modello Wallpaper W6, con i suoi soli 9 mm di spessore, si appende a filo muro e, grazie alla tecnologia True Wireless e alla Zero Connect Box (ora del 35% più compatta), elimina ogni ingombro di cavi. La G6 ripropone l'elegante Gallery Design da 20 mm, disponibile anche con piedistallo, mentre C6 combina luminosità potenziata e minimalismo, e la serie B6 offre linee essenziali in tagli da 48 a 83 pollici.

I prezzi di lancio vanno da 1.399 euro per i modelli più compatti a 19.999 euro per il top di gamma da 97 pollici, con promozioni dedicate su LG Online Shop che includono sconti fino a 3.000 euro con il ritiro dell'usato, forti riduzioni sulle soundbar abbinate, finanziamenti a tasso zero e la consegna-installazione gratuita per i modelli da 48 pollici in su. L'offerta è valida su G6 e C6 fino al 10 giugno 2026.

La nuova gamma OLED evo AI 2026 di LG conferma ancora una volta l'attenzione del marchio all'innovazione, all'esperienza d'uso e alle performance, rafforzando la leadership di LG nel mercato dei TV premium.