Superato il traguardo del milione di unità: Opel Corsa è un bestseller assoluto

L’Opel Corsa ha superato un traguardo significativo, consolidando la sua posizione come bestseller nel mercato automobilistico europeo. “L’attuale Opel Corsa è un bestseller assoluto,” ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel e Vauxhall e Managing Director di Stellantis Germania. Dal suo lancio nel 2019, oltre un milione di unità della generazione F della Corsa sono state vendute. Queste cifre impressionanti evidenziano l’affetto dei clienti per questa piccola ma formidabile auto, prodotta nello stabilimento di Saragozza, in Spagna.

“Con il suo design fresco, le migliori tecnologie a prezzi accessibili e l’elevata flessibilità racchiuse in dimensioni compatte, si rivolge ai gruppi di clienti più diversi. Questa combinazione unica la rende una garanzia per il successo della nostra gamma,” continua Huettl. L’Opel Corsa non è solo leader in Germania, dove è stata l’utilitaria più venduta per quattro anni consecutivi, ma è anche una delle preferite nel Regno Unito e in Grecia. Questa piccola gigante ha raggiunto la vetta delle immatricolazioni in questi paesi e continua a prosperare in diversi mercati europei.

La ricetta del suo successo? La Corsa unisce un design caratteristico, come il frontale Opel Vizor, a tecnologie all’avanguardia a prezzi accessibili. Offre fari a matrice di led Intelli-Lux Matrix adattivi e un’ampia gamma di sistemi di propulsione, dai motori elettrici a batteria, ai moderni ibridi con tecnologia a 48 volt, fino ai motori a combustione efficienti. Questa diversità permette di soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

La versione elettrica dell’Opel Corsa, con una batteria da 51 kWh e una potenza di 115 kW (156 CV), offre un’autonomia senza precedenti di fino a 429 chilometri, migliorando del 6% rispetto al modello precedente. Importante sottolineare che questi miglioramenti avvengono senza costi aggiuntivi per i clienti, rendendo l’elettrica sempre più attraente e conveniente.