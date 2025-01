Suzuki al Motor Bike Expo 2025: un’anticipazione di novità e passione per le due ruote

Suzuki sarà protagonista al Motor Bike Expo 2025, uno degli eventi fieristici internazionali più attesi, che apre la stagione delle due ruote e si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 gennaio. L’azienda giapponese, da sempre simbolo di innovazione e prestazioni, sarà presente nel padiglione 11, stand 7T, per presentare le sue ultime novità e consolidare il suo legame con il mondo delle motociclette, delle custom e delle special.

Al centro dell’esposizione ci saranno le due novità assolute presentate a EICMA 2024: la DR-Z4S, un’enduro progettata per essere “Ready 4 Anything”, che consente di affrontare con disinvoltura sia l’off-road che le strade asfaltate, e la DR-Z4SM, una Supermotard nata con il concetto di essere il campo di gioco perfetto per ogni motociclista, che regala emozioni dinamiche sia nel traffico cittadino che su strade più difficili. Entrambe le moto condividono una piattaforma motoristica e ciclistica, pur mantenendo caratteristiche uniche che le rendono forti, distinte e pronte ad affrontare qualsiasi situazione con sicurezza e comfort.

Suzuki offrirà anche un’anteprima delle nuove colorazioni 2025 per tutta la sua gamma. Sarà possibile ammirare la leggendaria Hayabusa, nella sua esclusiva colorazione Nero Dallas, un’icona senza tempo. Accanto a lei, la GSX-S1000, la streetfighter per eccellenza, nella nuova versione Blu Atene, e la GSX-S1000GX, in una vivace colorazione Rosso Madrid, pronta a conquistare la scena con il suo design audace. Ma non è tutto: una sezione speciale dello stand sarà dedicata all’Hayabusa Italia No Limits Moto Club A.s.d., dove gli appassionati potranno vedere l’esclusiva Hayabusa Web Edition nr.1, il primo esemplare di Hayabusa di terza generazione venduto in Italia nel 2021.

Inoltre, l’area Anima Racing di Suzuki non mancherà di attirare gli sguardi degli appassionati di motori ad alte prestazioni. Qui saranno esposte le moto del Trofeo Monomarca GSX-8R Cup, un evento che vedrà sfidarsi i piloti su alcuni dei circuiti più prestigiosi d’Italia, a partire dal 6 aprile 2025. Accanto alle moto del trofeo, verrà presentata anche la SWIFT 8R, una versione speciale con livrea esclusiva della celebre compatta di Suzuki, un omaggio allo spirito della GSX-8R Cup. Completerà l’esposizione il DF250 KURO, il motore fuoribordo da 250 cavalli, che si distingue per il suo elegante look con calandra nera opaca e per la tecnologia avanzata drive by wire (Suzuki Precision Control), che migliora la fluidità e il comfort della navigazione.

Con queste novità e iniziative, Suzuki conferma il suo impegno a offrire prestazioni superiori, innovazione tecnologica e un’esperienza di guida unica, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader nel mondo delle due ruote. Il Motor Bike Expo 2025 sarà sicuramente l’occasione perfetta per immergersi nel futuro delle moto Suzuki e vivere la passione per le due ruote in ogni sua sfumatura.