Suzuki Bike Day #06: al via le iscrizioni per una giornata di sport, sostenibilità e solidarietà

Si sono aperte ieri le iscrizioni per la sesta edizione del Suzuki Bike Day, l’appuntamento annuale dedicato a tutti gli amanti della bici, dello sport e della vita all’aria aperta. L’evento si terrà sabato 20 giugno 2026 al Misano World Circuit Marco Simoncelli, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere una giornata di pura energia e condivisione all’insegna della mobilità sostenibile.

L’iniziativa, ormai diventata un punto di riferimento per appassionati e famiglie, promuove una visione della mobilità come occasione di benessere, rispetto per l’ambiente e responsabilità verso tutti gli utenti della strada.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, che hanno visto oltre 10.480 partecipanti pedalare tra Imola, Carpegna e Monza, il percorso di quest’anno esplorerà l’entroterra della riviera romagnola, con un itinerario di circa 62 chilometri e 900 metri di dislivello. Partenza e arrivo saranno situati proprio all’interno del leggendario circuito di Misano, dove i ciclisti potranno vivere l’emozione di pedalare lungo le stesse curve percorse dai campioni della MotoGP.

Il Suzuki Bike Day è aperto a tutti, senza limiti di età o di preparazione fisica. Si potrà partecipare con qualsiasi tipo di bicicletta — dalle mountain bike alle bici a pedalata assistita, fino ai modelli con carrellino per bambini o animali domestici — scegliendo liberamente il proprio ritmo. Accanto ai partecipanti saranno presenti personaggi di spicco del mondo sportivo, come Davide Cassani, ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo, e numerosi atleti delle Federazioni italiane di canottaggio, rugby, pallavolo, triathlon, sport del ghiaccio e pesca sportiva. Tra gli ospiti figurano anche il campione motociclistico Marco Lucchinelli, il pluripremiato apneista Umberto Pellizzari e coppie e atleti medagliati come Charlène Guignard e Marco Fabbri, oltre a nomi di prestigio come Luca Chiumento e Federica Cesarini.

Le iscrizioni saranno disponibili online fino al 17 giugno o direttamente in loco il 19 giugno, dalle 17:00 alle 19:00. La quota di partecipazione varia in base al periodo:

– fino al 30 aprile 10 €,

– dal 1° al 31 maggio 15 €,

– dal 1° al 19 giugno 20 €.

L’intero ricavato sarà devoluto al Dynamo Camp ETS, primo centro di Terapia Ricreativa in Italia dedicato a bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche.

Per chi desidera ricevere l’esclusiva maglia tecnica ufficiale del Suzuki Bike Day, ideata in collaborazione con Alé Cycling, è prevista un’iscrizione premium con un contributo aggiuntivo di 20 €. Le maglie verranno consegnate a Misano il giorno dell’evento, con taglia garantita per chi si iscrive entro il 30 aprile.

La quota di partecipazione include un pacco gara, copertura assicurativa, assistenza sanitaria e meccanica, punti ristoro e un frontalino personalizzato con il nome del partecipante. Per i non tesserati a enti sportivi, è previsto un supplemento di 2 € per l’attivazione della polizza assicurativa obbligatoria.

A rendere la giornata ancora più speciale sarà il Voucher Village all’interno dei box del circuito, dove i partecipanti potranno incontrare i partner dell’evento – tra cui Agos, Alé Cycling, Caffè Borbone, Melinda, Motul, Natu’ di Rigoni e Vittoria Pneumatici – e scoprire promozioni dedicate.

Il Suzuki Bike Day #06 si conferma così un evento unico che unisce sport, solidarietà e inclusione. Partecipare significa non solo pedalare insieme in uno scenario d’eccezione, ma anche contribuire concretamente a un progetto di valore sociale. Come nelle precedenti edizioni, l’obiettivo è diffondere una cultura della mobilità attiva e sostenibile, promuovendo al tempo stesso la solidarietà verso chi ne ha più bisogno.

Con l’eco delle ruote che risuonerà lungo le curve di Misano e lo spirito di condivisione che da sempre anima la manifestazione, il Suzuki Bike Day 2026 si prepara ad essere, ancora una volta, una festa del movimento e dell’energia positiva.