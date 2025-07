Suzuki celebra 60 anni nella nautica: innovazione, sostenibilità e un raid no-stop di 60 ore

In occasione del sessantesimo anniversario della sua divisione nautica, Suzuki ha organizzato un evento unico a Palermo: il “Suzuki Raid 60th Anniversary”. Questa celebrazione ha riunito giornalisti specializzati, giornalisti generalisti e membri dei Suzuki Fishing Team in un’esperienza di navigazione continuativa di 60 ore, suddivisa in sfide a squadre, tappe a sorpresa e prove tecniche.

Il raid ha visto protagonisti due gommoni Focchi, ciascuno lungo 6 metri, equipaggiati con potenti fuoribordo Suzuki DF60A da 60 cavalli. Durante le 60 ore di navigazione, i partecipanti hanno percorso complessivamente 1.214 miglia con consumi medi eccezionali di circa 2,41 miglia per litro, dimostrando l’efficienza e la sostenibilità delle tecnologie Suzuki.

“Con il raid di celebrazione dei 60 anni della divisione Marine di Suzuki,” ha dichiarato Paolo Ilariuzzi, Direttore delle divisioni Moto e Marine di Suzuki Italia, “abbiamo voluto regalare un’esperienza immersiva a tutti i partecipanti. Abbiamo cercato di trasmettere la storia del nostro marchio assieme ai valori che contraddistinguono Suzuki Motor Corporation, declinandoli in 60 ore di navigazione no-stop, attraverso il divertimento, la sana competizione e l’interazione con chi, come noi, vive il mare ogni giorno, sia per lavoro sia per passione.”

Questo evento ha sottolineato l’importanza della collaborazione strategica tra Suzuki e altri leader del settore come Navico Group e Hertz Marine. “Siamo orgogliosi di consolidare ancora una volta la collaborazione con Suzuki, un partner strategico con cui condividiamo da anni valori e visione nel mondo della nautica,” ha affermato Roberto Sesenna, OEM Coordinator e Team Lead Italy di Navico Group. Marco Pantaleone, Hertz Marine Product Manager, ha aggiunto: “Hertz Marine si è unita con entusiasmo ai festeggiamenti di Suzuki per il traguardo dei 60 anni nel mondo della nautica. Come i motori Suzuki, anche i diffusori Hertz HMX e le sorgenti marine HMR nascono per resistere a sole, salsedine e vibrazioni estreme, garantendo un audio cristallino a ogni regime.”

Da quando nel 1965 Suzuki ha realizzato il suo primo fuoribordo, il D55 da 5,5 cavalli, l’azienda ha costantemente innovato nel settore, passando dai motori a due tempi a quelli a quattro tempi. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui nove Innovation Award dalla National Marine Manufacturers Association. Nel 2022, Suzuki ha integrato un sistema brevetta anti-microplastiche, dimostrando la sua dedizione alla sostenibilità.

I sessant’anni di attività della divisione Marine di Suzuki rappresentano una storia di successi e innovazioni, evidenziata dal recente raid celebrativo che ha unito sportività, innovazione tecnica e rispetto per l’ambiente. Questo evento testimonia il ruolo fondamentale di Suzuki nel settore nautico e la sua continua ricerca di innovazione.