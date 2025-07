Suzuki presenta le nuove GSX-8T e GSX-8TT

Suzuki ha presentato in anteprima mondiale, la GSX-8T e la GSX-8TT, moto che fondono un design classico con moderne tecnologie d’avanguardia. Disegnate nel Centro Stile Suzuki Europeo di Torino, questi modelli incarnano il concetto “Retro Spirit, Next Generation Performance”, ispirandosi alla leggendaria T500 Titan del 1967 e alla mitica moto da corsa GS1000 degli Anni ’80.

La GSX-8T e la GSX-8TT sono posizionate nel segmento Neo Rétro, reinterpretando in chiave moderna le forme e lo stile delle loro antenate. Suzuki non si limita a riproporre linee del passato ma le rivisita con un fascino classico e tecnologia avanzata. Queste motociclette sono definite “autentiche instant classic”, grazie al loro design sofisticato dal carattere nostalgico, finiture di qualità e prestazioni di alto livello.

Il design delle motociclette trae ispirazione dai modelli storici, come la T500 Titan e la GS1000 in configurazione racing, con una forte attenzione ai dettagli come la cornice del faro circolare con finitura metallica e gli specchietti bar end vintage. Le linee arrotondate del serbatoio da 16,5 litri offrono un comfort ergonomico, mentre la sella tuck and roll della GSX-8T e le impunture rosse della GSX-8TT aggiungono un tocco di eleganza e sportività.

Sul fronte tecnico, entrambe le motociclette sono equipaggiate con un motore bicilindrico parallelo da 776 cm3, che offre una coppia massima di 78 Nm a 6.800 giri/min e una potenza di 61 kW (83 cv) a 8.500 giri/min. Un sistema di bilanciamento a doppio contralbero, il Suzuki Cross Balancer, garantisce una guida più fluida, riducendo le vibrazioni.

L’elettronica avanzata è gestita dal Suzuki Intelligent Ride System, con funzioni come “Scegliiltiro” – Suzuki Drive Mode Selector*, “Aprisereno” – Suzuki Traction Control System, e altre caratteristiche innovative che migliorano l’esperienza di guida. Entrambi i modelli vantano anche un display TFT LCD a colori da 5 pollici e una porta USB Type-C per una ricarica rapida.

I prezzi di partenza per questi modelli, disponibili da settembre, sono di 10.910 euro per la GSX-8T e 11.560 euro per la GSX-8TT. Offrono diverse colorazioni e sono disponibili anche in versione depotenziata da 35 kW per chi possiede una patente A2.