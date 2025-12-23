Connect with us

Sport

Suzuki presente allo show sul ghiaccio Bol on Ice 2026

Published

L’emozione del ghiaccio torna protagonista: sabato 10 gennaio 2026 all’Unipol Arena di Bologna andrà in scena la quinta edizione di Bol on Ice, lo spettacolo che unisce musica, danza e sport in un unico racconto di eleganza e intensità. La serata vedrà il ritorno sul ghiaccio di Carolina Kostner, simbolo del pattinaggio artistico italiano e icona di grazia e talento internazionale.

L’evento, trasmesso in diretta su RaiPlay e in replica su RaiSport la mattina di domenica 11 gennaio, offrirà al pubblico uno spettacolo dal respiro olimpico, a poche settimane dalle attese Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Insieme a Carolina Kostner si esibirà un cast stellare: tra i protagonisti Mikhail Shaidorov, argento ai Mondiali 2025, la coppia Aleksandra Boykova e Dmitrii Kozlovsky, quarti alle Olimpiadi di Pechino 2022, il vicecampione europeo Aleksandr Selevko, e i giovani interpreti della ice dance Vasilisa Kaganovskaya e Maxim Nekrasov. In pista anche Philip Warren, noto per la sua intensità creativa e interpretativa.

A firmare la serata, ancora una volta, è Suzuki, Main Partner della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) dal 2013. Una collaborazione che negli anni ha consolidato un legame profondo tra la Casa di Hamamatsu e il mondo del pattinaggio artistico, unendo passione, precisione e rispetto per l’ambiente.

L’azienda giapponese continua a unire tradizione e innovazione nella sua storia ultracentenaria. Fondata nel 1909 da Michio Suzuki come produttore di telai tessili, la casa si è poi affermata nel mondo dei motori con la bicicletta motorizzata Power Free nel 1952 e con la prima automobile, la Suzulight, nel 1955. Tra i modelli simbolo ricordiamo il Jimny, il fuoristrada compatto nato nel 1970, e la celebre Vitara del 1988, antesignana dei moderni SUV. Nel 2024 è arrivata la eVITARA, il primo modello 100% elettrico del marchio, a conferma di una continua attenzione alle tematiche ambientali e alla mobilità sostenibile.

Suzuki si impegna a sviluppare vetture, moto e motori fuoribordo che riflettano una visione ecologica e responsabile, capaci di coniugare tecnologia, stile e rispetto per il pianeta.

Il Bol on Ice 2026 rappresenta dunque non solo una serata di spettacolo e sport, ma anche una celebrazione della filosofia Suzuki: libertà di movimento, armonia con l’ambiente e perfezione tecnica. Un evento che promette di incantare il pubblico e di aprire con eleganza la stagione delle grandi emozioni sul ghiaccio.

