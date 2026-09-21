Alfa Romeo partner ufficiale dell'Anantara Grand Tour Of Europe dal 2026

Alfa Romeo annuncia una prestigiosa collaborazione con Anantara Hotels & Resorts, diventando Automotive Partner ufficiale dell'Anantara Grand Tour Of Europe, un progetto che ridefinisce il viaggio su strada in chiave moderna, tra eleganza, cultura e passione automobilistica.



Il nuovo Grand Tour, attivo da settembre 2026, rappresenta un invito a vivere un'esperienza unica, ispirata alle grandi traversate europee del Settecento. Viaggiare non è più solo uno spostamento, ma diventa un racconto affascinante alla scoperta di capolavori architettonici, città millenarie e paesaggi mozzafiato. La partnership tra Alfa Romeo e Anantara nasce da una comune ricerca di eccellenza, connessione emotiva più profonda e un approccio olistico all'esperienza di viaggio.



Protagoniste indiscusse di questo viaggio sono le Alfa Romeo Giulia e Stelvio, anche nelle versioni Quadrifoglio, che accompagneranno gli ospiti tra le vie più suggestive d'Europa e dell'Italia, raggiungendo alcune tra le residenze più raffinate di Anantara. Il design senza tempo e la dinamica di guida emozionante delle due berline esaltano la filosofia Alfa Romeo: ogni itinerario si trasforma in un'esperienza intensa e coinvolgente. A impreziosire ulteriormente il tour, anche alcuni modelli storici del Biscione, tra cui la leggendaria Giulietta degli anni Cinquanta, simbolo intramontabile della Dolce Vita italiana.



A settembre 2026, il Grand Tour debutterà con il Dolce Vita Tour, un itinerario di tre giorni che parte dall'Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel e si snoda tra le colline dei Castelli Romani, le alture di Ravello e le curve celebri della Costiera Amalfitana, fino a raggiungere l'Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel.



Il progetto non si ferma al debutto italiano: nel 2027, infatti, l'Anantara Grand Tour si espanderà verso nuovi territori europei, dalla maestosità dei passi alpini alle rotte mediterranee, offrendo continui percorsi tra esclusività ed eleganza. L'iniziativa prevede anche un itinerario culturale dal cuore dell'Europa, collegando l'Anantara Palais Hansen Vienna e il New York Palace di Budapest, immersi tra città storiche e panorami affascinanti.



Il valore di questa collaborazione viene sottolineato dalle parole di Eugenio Franzetti, Head of Global Marketing Alfa Romeo: Con questa nuova collaborazione celebriamo l'essenza più autentica di Alfa Romeo, fatta di piacere di guida, emozione e sportività, valori che da sempre ci distinguono. Che sia a bordo delle prestazionali Giulia e Stelvio o di una rarità d'epoca, siamo certi che ogni viaggio saprà regalare sensazioni uniche e coinvolgenti, trasformando ogni percorso in un'esperienza memorabile. Invito tutti a vivere ogni istante con intensità, lasciandosi guidare da un connubio perfetto di performance, stile e passione.



L'Anantara Grand Tour Of Europe rappresenta così una nuova frontiera per il viaggiatore moderno, unendo la tradizione del granturismo italiano al lusso contemporaneo, tra performance su strada e ospitalità d'eccellenza.