Škoda Peaq: la nuova ammiraglia elettrica conquista con autonomia e comfort

Škoda presenta la Peaq, ammiraglia elettrica con sette posti e oltre 600 km di autonomia. Massimo comfort, spazio e tecnologia per la gamma green del brand.

Škoda amplia la gamma del suo Urban Crossover elettrico in Italia con l’ingresso a listino di Epiq 40, Epiq 40 Plus ed Epiq 40 Selection. Il modello, già affiancato dal top di gamma Epiq 55, punta a diventare il cuore dell’offerta nel segmento dei crossover urbani a batteria, combinando abitabilità, tecnologia e un posizionamento di prezzo competitivo.

Epiq 40 monta un motore elettrico da 99 kW e una batteria LFP da 37 kWh netti, con ricarica in corrente continua fino a 90 kW. Di serie arrivano l’infotainment da 13 pollici, dieci anni di servizi di connettività, smartphone wireless, fari Full LED anteriori e posteriori, sistemi di assistenza alla guida urbana e sensori di parcheggio posteriori. Il listino parte da 27.700 euro. Con il contributo delle concessionarie aderenti, in caso di permuta o rottamazione e con Extended Warranty da 280 euro, Škoda propone il modello a 23.900 euro chiavi in mano (IPT esclusa) fino al 30 settembre.

Novità pensata per l’Italia è Epiq 40 Plus, pensata per chi cerca più design e contenuti digitali senza salire al top di gamma. Di serie ci sono cerchi in lega neri da 18 pollici e il Tech Pack: Mobile Digital Key, Phone Box con ricarica wireless, telecamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori, Drive Mode Select, Vehicle to Load e allarme volumetrico. Il prezzo parte da 30.150 euro.

Chiude la famiglia Epiq 40 Selection, oggi il vertice della linea 40. Arricchisce la dotazione con la suite completa di sistemi ADAS di Livello 2, climatizzatore bi-zona, sedili riscaldabili e vetri posteriori oscurati. Il listino è di 31.800 euro.

Il lancio commerciale nelle concessionarie italiane coincide con la campagna nazionale “Oooh, that’s Epiq”, in onda su TV, web, streaming e social. Il messaggio punta su spazio, tecnologia e un carattere fresco e distintivo rispetto agli altri crossover urbani elettrici. A ottobre la gamma si completerà con Epiq 35, stessa batteria da 37 kWh e potenza da 85 kW.

Škoda presenta Epiq come sintesi del tradizionale rapporto qualità-prezzo del marchio, in un momento in cui il brand punta a rafforzare la presenza elettrica in Europa all’interno della strategia Next Level. Tutti i dettagli di listino e le promozioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale Škoda Italia.