Motorola Signature 27, il nuovo flagship ultra-premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Motorola alza l’asticella nel segmento degli smartphone premium e, in occasione dello Snapdragon Summit, svela in anteprima il nuovo motorola signature 27, dispositivo destinato a rappresentare il vertice tecnologico della gamma. Il nuovo smartphone combina la piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 con intelligenza artificiale avanzata, fotografia professionale, materiali ricercati e un sistema audio sviluppato insieme a Bang & Olufsen.

Il Signature 27 rappresenta inoltre il secondo capitolo della famiglia ultra-premium di Motorola e introduce una nuova nomenclatura destinata a caratterizzare le prossime generazioni. Il numero identifica infatti le ultime due cifre dell'anno di riferimento, creando un'identità immediatamente riconoscibile per la gamma.

Cuore tecnologico del motorola signature 27 è lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, piattaforma progettata per offrire prestazioni elevate, maggiore velocità e funzionalità avanzate di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. La nuova soluzione Qualcomm punta anche su esperienze fotografiche più evolute, gaming reattivo e velocità di download superiori.

Il comparto della connettività può contare inoltre su sei antenne, progettate per lavorare in sinergia e velocizzare l'accesso alle applicazioni AI basate sul cloud. L'obiettivo è offrire un'esperienza fluida tra navigazione, creazione di contenuti e utilizzo quotidiano delle nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale.

A supportare le prestazioni arriva anche il sistema di raffreddamento ArcticMesh, che combina gel termico arricchito con diamante, metallo liquido, mesh in rame e una camera di vapore 3D riprogettata. Quest'ultima è il 40% più grande rispetto alla generazione precedente, contribuendo alla gestione del calore durante sessioni prolungate di gaming, utilizzo dell'AI e riproduzione video.

Motorola punta inoltre sulla longevità del prodotto con sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, per mantenere il dispositivo attuale più a lungo.

Uno dei pilastri del nuovo Motorola Signature 27 è l'integrazione con Google Gemini, che amplia le possibilità offerte dall'intelligenza artificiale generativa. L'assistente può accompagnare l'utente dalla semplice richiesta all'esecuzione di attività, interagendo progressivamente con un numero maggiore di applicazioni e servizi.

Sul nuovo smartphone Motorola, Gemini consente anche di trasformare prompt, fotografie e video esistenti in contenuti video, grazie a Gemini Omni, mentre Lyria permette di creare musica originale e colonne sonore personalizzate. L'obiettivo è rendere più immediate e accessibili attività creative che fino a poco tempo fa richiedevano applicazioni e competenze specifiche.

Sul fronte fotografico, il motorola signature 27 propone un sistema progettato per offrire risultati di livello professionale. Il sensore principale è un Sony LYTIA 910 da 50 MP, pensato per garantire elevata nitidezza, colori ricchi e un contrasto marcato.

A questo si affianca un teleobiettivo periscopico da 200 MP, soluzione destinata alla fotografia dei soggetti lontani e particolarmente utile per immortalare architetture, paesaggi e dettagli difficili da raggiungere con le focali tradizionali.

Per i video arriva invece il Video Enhancement Engine di Motorola, che utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare la scena e regolare automaticamente le tonalità cromatiche durante la registrazione. La tecnologia punta a migliorare la resa dei filmati in condizioni differenti, dalla scarsa illuminazione alle riprese durante concerti e tramonti.

La stabilizzazione combina inoltre l'Image Stabilization di Qualcomm Technologies con l'hardware OIS da 3,5° integrato nello smartphone, con l'obiettivo di rendere più fluidi i video registrati in movimento, durante il panning o semplicemente a mano libera.

Un'altra novità riguarda il comparto audio. Il motorola signature 27 è il primo smartphone Motorola con Audio by B&O, frutto della partnership pluriennale con Bang & Olufsen.

La collaborazione porta sul dispositivo l'esperienza del marchio danese nel settore dell'audio e del design, con l'intento di creare un'esperienza sonora coerente con il posizionamento ultra-premium dello smartphone.

Il nuovo Signature 27 interpreta il concetto di smartphone di lusso attraverso una silhouette in alluminio con bordi sagomati, caratterizzata da un profilo sottile e da una costruzione progettata per combinare ergonomia ed eleganza.

Particolare attenzione è stata riservata anche al modulo fotografico, realizzato con una combinazione di ceramica liscia e alluminio spazzolato che diventa uno degli elementi distintivi del design.

Due le finiture previste. La PANTONE Coal Smoke in Tactical Weave richiama il mondo dell'ingegneria automobilistica e dell'abbigliamento sportivo ad alte prestazioni, con una texture pensata anche per migliorare la presa. La PANTONE Capulet Olive, invece, propone una superficie spazzolata ispirata ai tessuti e al mondo della moda e dell'interior design, con un'impronta più elegante e ricercata.

Il motorola signature 27 sarà disponibile nei mercati di tutto il mondo nel corso del 2026. Motorola comunicherà ulteriori informazioni su disponibilità, configurazioni e caratteristiche commerciali in prossimità del lancio.

Con Signature 27, Motorola porta quindi nella fascia ultra-premium una combinazione di Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, intelligenza artificiale, fotocamere ad alta risoluzione, raffreddamento avanzato, audio B&O e materiali premium, inaugurando al tempo stesso una nuova identità numerica destinata a caratterizzare le prossime generazioni del marchio.