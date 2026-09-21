Rolls-Royce Project Nightingale: il futuro dell'eccellenza Coachbuild elettrica

Rolls-Royce presenta Project Nightingale, collezione Coachbuild di 100 modelli elettrici testati con rigore su ogni terreno e clima. Prestazioni e lusso unici.

Rolls-Royce apre un nuovo capitolo nella sua storia presentando Project Nightingale, una collezione Coachbuild limitata a soli 100 esemplari destinati a clienti selezionati. Questo progetto rappresenta la visione più audace della Casa grazie a una libertà di design senza pari accoppiata a una raffinata propulsione completamente elettrica. L'obiettivo non è solo offrire un prodotto esclusivo, ma ridefinire i parametri di lusso e tecnologia nel segmento delle auto di alta gamma.

L'intensa fase di sviluppo di Project Nightingale prevede 350 settimane collettive di test che coinvolgono ogni dettaglio delle vetture. Il programma ha preso avvio nel Sud Europa, là dove oltre un secolo fa Rolls-Royce sperimentò i primi collaudi e perfezionò il proprio metodo rigoroso di sviluppo. I prototipi del nuovo modello sono stati sottoposti a condizioni estreme dalle coste mediterranee al Circolo Polare Artico, passando anche per i deserti della Penisola Arabica e affrontando altitudini fino a 2.750 metri.

Uno degli aspetti più distintivi del programma è l'attenzione alla dinamica aerodinamica. I prototipi hanno già completato 1.430 ore di modellazione e test in galleria del vento, fondamentali per garantire il perfetto bilanciamento tra potenza, silenziosità e la celebre sensazione di effortlessness, elemento imprescindibile sulle Rolls-Royce. I dati raccolti nei laboratori saranno convalidati su pista, dove Project Nightingale raggiungerà velocità fino a 250 km/h e sarà sottoposta ad analisi dedicate per annullare quasi totalmente la rumorosità del vento.

Ogni dettaglio interno ed esterno è stato oggetto di una meticolosa attenzione. Un esempio emblematico è il nuovo esclusivo Piano Boot, un bagagliaio laterale a pantografo mai visto prima su una Rolls-Royce. Verrà testato con 15.000 cicli di apertura e chiusura per assicurare un funzionamento scenografico e perfettamente fluido nel tempo.

Anche il comfort a bordo viene elevato a nuovi livelli: la Casa ha sviluppato per l'occasione un innovativo deflettore d'aria completamente elettrico, progettato per impedire che l'aria ad alta pressione penetri nell'abitacolo quando la vettura viene guidata a tetto aperto. Questo sistema sarà testato a diverse velocità per ridurre ulteriormente la già minima turbolenza interna e mantenere il calore durante i viaggi in climi freddi.

La capote, altro elemento chiave, abbina materiali di pregio come cashmere, tessuti tecnici e compositi ad alte prestazioni. Sopportando test a temperature fino a 80 gradi, sarà sottoposta a dieci prove che ne esamineranno resistenza e qualità di funzionamento in ogni condizione possibile, a fronte di uno stile di vita dei clienti che li porta spesso a guidare su strade e climi di tutto il mondo.

Questa vocazione all'eccellenza emerge per intero nelle parole del Chief Executive di Rolls-Royce Motor Cars, Chris Brownridge: "Project Nightingale captures the same audacious spirit that drove Sir Henry Royce to build his experimental 'EX' motor cars in the 1920s: a desire to discover what Rolls-Royce is truly capable of, unconstrained by convention. Few motor cars in the marque's history have asked so much of those who create them. That is why Project Nightingale is being tested with the same rigour with which it was imagined. The programme begins on the roads of Europe, where Rolls-Royce first proved itself to the world a century ago, before continuing across every climate in which our clients may choose to drive. Every detail is being refined to an extraordinary degree, down to the sound of the Piano Boot closing after 15,000 operating cycles. Nothing less would be worthy of the brand, or this truly exceptional motor car."

Oltre alle performance misurabili tramite strumenti, l'ultima parola sul carattere di Project Nightingale spetta all'esperienza e all'istinto degli ingegneri più esperti del marchio. Solo quando sarà raggiunta quella combinazione di serenità e autorevolezza tipica di ogni Rolls-Royce, la vettura sarà giudicata degna di entrare a far parte della storia del brand.

Project Nightingale si propone così come la massima espressione della tradizione e dello spirito pionieristico Rolls-Royce. Un oggetto pensato per essere realmente vissuto dai clienti su ogni strada del pianeta, e un nuovo punto di riferimento per il futuro della mobilità elettrica di lusso.