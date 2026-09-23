Ella Langley conquista la storia: 23 settimane al primo posto della Billboard Hot 100

Ella Langley entra ufficialmente nella storia della musica: la sua super hit Choosin' Texas ha conquistato il primo posto della Billboard Hot 100 per ben 23 settimane consecutive, un traguardo straordinario mai raggiunto da nessun altro artista.

Il brano, vero fenomeno globale, è stato scritto e prodotto dalla stessa Langley insieme a Miranda Lambert - presenza anche nei cori -, al produttore Ben West e ai co-autori Luke Dick e Joybeth Taylor. Grazie a questa collaborazione, Choosin' Texas si è affermato come una delle canzoni più apprezzate dell'anno, ottenendo anche l'inserimento nelle liste delle Best Songs of 2025 di pubblicazioni come Billboard, The New York Times, Los Angeles Times e FADER.

Il successo della canzone è amplificato dalla presenza nell'album Dandelion, dove Langley propone un racconto autentico fatto di crescita personale e riflessione. Il progetto colpisce per la sua capacità di essere al tempo stesso immersivo e leggero, alternando momenti di profonda onestà a passaggi più spensierati, invitando così l'ascoltatore a lasciarsi trasportare completamente dalla musica.

Ella Langley, con la forza della sua scrittura e delle sue collaborazioni, si conferma oggi un riferimento mondiale nella musica pop e country, capace di lasciare un segno indelebile nella cultura contemporanea.