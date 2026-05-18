Svelato il teaser di Lanterns: Laura Linney entra nel cast dell'attesa serie DC

HBO Max ha svelato il nuovo teaser ufficiale di Lanterns, la serie drammatica originale altamente attesa ispirata all'universo DC. L'anticipazione rivela le prime immagini dell'acclamata attrice Laura Linney, che si unisce a un cast già ricco di talenti per la produzione firmata DC Studios e Warner Bros. Television.



Lanterns sarà disponibile in esclusiva streaming su HBO Max dal 17 agosto, portando sugli schermi italiani una storia carica di mistero e azione ambientata nel cuore degli Stati Uniti.



La serie segue la nuova recluta John Stewart, interpretato da Aaron Pierre, e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, a cui dà il volto Kyle Chandler: due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre che li vedrà investigare su un omicidio. Al loro fianco, un cast corale che comprende Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, Nathan Fillion, J. Alphonse Nicholson e Jasmine Cephas Jones.



Lanterns vanta una squadra di creatori di altissimo livello. Il pilot è scritto da Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King, che figurano anche come ideatori. Chris Mundy è showrunner della serie e produttore esecutivo insieme a Damon Lindelof, James Gunn, Peter Safran, Tom King, Ron Schmidt e James Hawes. I primi due episodi sono diretti da James Hawes, mentre la regia dei restanti sarà affidata a Stephen Williams, Geeta Vasant Patel e Alik Sakharov.



La serie è basata sui celebri personaggi del fumetto Green Lantern ed è destinata a conquistare sia i fan storici della DC sia il grande pubblico degli appassionati di produzioni drammatiche di qualità.



HBO Max si conferma come punto di riferimento per l'intrattenimento internazionale, offrendo contenuti esclusivi di prestigiosi brand, tra cui HBO, Warner Bros., DC e Harry Potter. Lanterns si inserisce così in una piattaforma che riunisce grandi serie e titoli iconici come Friends e The Big Bang Theory.



Lanterns arriverà in streaming in Italia dal 17 agosto, promettendo di portare sullo schermo una nuova avventura avvincente nell'universo DC, arricchita dal carisma di Laura Linney e dalla regia di grandi nomi.