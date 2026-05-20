Il grande ritorno di Sarabanda Celebrity: Enrico Papi guida la sfida musicale su Italia 1

Sarabanda Celebrity ritorna su Italia 1 dal 21 maggio in prima serata, riportando in televisione l'energia contagiosa del quiz musicale più amato di sempre. Al timone dell'emozionante sfida ci sarà ancora una volta Enrico Papi, pronto a guidare i concorrenti tra giochi iconici e novità assolute, in un mix perfetto tra passato e presente.



Otto celebrità divise in due squadre si affronteranno sul palco, mettendo alla prova memoria, intuito e passione per la musica: il primo team sarà formato da Jake La Furia, Donatella Rettore, Paolo Ruffini e Violante Placido; il secondo vedrà in gara Anna Tatangelo, Elisabetta Gregoraci, Fabio Fognini e Roberto Lipari.



Durante ogni puntata, le squadre dovranno affrontare una serie di giochi avvincenti. Nel PLAYLIST bisogna indovinare i titoli delle canzoni eseguite dal vivo, mentre il PENTAGRAMMA svela parola dopo parola una misteriosa strofa musicale. Spazio anche alla sorpresa del CANTANTE MISTERIOSO: dietro un pannello si cela una star pronta a essere riconosciuta e, se scoperta, ad aggiungersi come jolly alla squadra fortunata.



Nella manche MEDLEY, memoria e prontezza sono messe alla prova da sequenze musicali legate al cantante misterioso e al suo genere. IN & OUT costringe i concorrenti a cantare la parte mancante di un brano quando la musica si interrompe, mentre CANZONE SBAGLIATA vede Enrico Papi modificare un verso invitando le squadre a risolvere l'enigma.



Rubajolly introduce una nuova strategia alla gara: la squadra può tentare di sottrarre preziosi jolly agli avversari, rischiando però di perdere i propri. Nel gioco COMPILATION si deve riconoscere il maggior numero possibile di interpreti in soli 90 secondi. Il CUFFIE trasforma la comunicazione tra i compagni in mima musicale, testando affiatamento e creatività.



TEMPO scandisce la tensione con una linea grafica visibile solo al pubblico a casa, mentre l'ASTA MUSICALE rimette in scena il famoso la indovino con una...: ogni squadra decide con quante note tentare la risposta più rapida e precisa. Infine, il leggendario 7X30 chiude la competizione: in 30 secondi, un rappresentante per squadra dovrà riconoscere sette brani, utilizzando strategicamente jolly, pass e intuizione.



Con la regia affidata a Roberto Cenci e la partecipazione di volti noti della musica, dello spettacolo e dello sport, Sarabanda Celebrity si annuncia come un vero evento televisivo, pronto a entusiasmare una nuova generazione di spettatori così come coloro che hanno già amato il format negli anni passati. Appuntamento, allora, per il grande debutto e per una stagione all'insegna delle emozioni e delle note più celebri.