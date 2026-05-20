Pooh: 60 anni di musica e una notte-evento speciale a Bologna per il sessantennale

Sessant'anni di canzoni, emozioni e successi: i Pooh festeggiano un traguardo storico annunciando un calendario di eventi senza precedenti. Con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, la band simbolo del pop rock italiano si prepara a celebrare la propria incredibile storia con una serie di appuntamenti esclusivi che attraverseranno l'Italia.



Grande entusiasmo per il debutto del tour celebrativo, che ha visto tre serate sold out all'Arena di Verona e sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 sabato 23 maggio, con la conduzione di Michelle Hunziker e la partecipazione di Giuliano Sangiorgi, Noemi, Ermal Meta e Marco Masini.



Alla lunga lista di festeggiamenti si aggiunge ora un evento unico: "POOH 60 - LA NOSTRA STORIA - NOTTE A SORPRESA", previsto per il 24 ottobre all'Unipol Arena di Bologna. Sarà una grande festa nella città che nel 1966 vide nascere la band e ospiterà momenti inediti, contributi video e una scaletta speciale. Il palco accoglierà numerosi ospiti e offrirà ai fan un'esperienza irripetibile, ricordando anche Valerio Negrini, co-fondatore dei Pooh che quest'anno avrebbe compiuto 80 anni.



I biglietti per "Notte a Sorpresa" saranno disponibili dalle ore 14:00 di sabato 23 maggio, con una prevendita esclusiva già dal giorno precedente per tutti i possessori di un biglietto alle altre date del tour.



L'anno dei Pooh prosegue con il tour "POOH 60 - LA NOSTRA STORIA - ESTATE", che dal 10 luglio al 9 settembre porterà la band nelle più suggestive location all'aperto d'Italia: da Marsciano ad Asti, da Riccione a Taormina, passando per Siracusa, Palermo, Lucca, Paestum, Macerata, Brescia, Parma, Caserta e molte altre città.



Dopo l'estate, da settembre a ottobre 2026, partirà invece il viaggio nei palasport: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno protagonisti di una serie di concerti con tutte le hit che hanno attraversato le generazioni.



Le date nei palasport includono doppie serate già esaurite a Bergamo, oltre a Firenze, Torino, Roma, Milano, Eboli, Bari e l'imperdibile tappa bolognese con la "Notte a Sorpresa".



Il racconto dei Pooh si fa anche discografia: è disponibile "Pooh 60: La nostra storia", una raccolta di 75 brani selezionati dai quattro storici componenti e arricchita da quattro cover tributo inedite, a firma di Negramaro, Modà, Finley e Le Vibrazioni. Ogni brano è stato restaurato per restituire la sua massima potenza sonora e il cofanetto omaggia il concept grafico del tour del 25° anniversario.



Dal 1966, i Pooh hanno abbattuto record, vinto premi e rivoluzionato il modo di vivere la musica in Italia, anticipando tempi e mode tra innovazioni live, arrangiamenti e interattività. Oggi la loro storia incontra di nuovo il pubblico, in una serie di appuntamenti travolgenti che promettono nuove emozioni, ricordi e un senso unico di appartenenza generazionale.