I Gurriers portano il loro post-punk irlandese a Milano: unico live italiano il 17 novembre

I Gurriers, tra le voci più incisive della scena post-punk irlandese, annunciano il loro ritorno in Italia con un atteso concerto al Circolo Magnolia di Milano il 17 novembre 2026. L'evento rappresenta l'unica data italiana all'interno del tour internazionale Nobody's Coming To Save You, con il gruppo supportato dalla band Enola Gay.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 21 maggio, mentre la vendita generale partirà venerdì 22 maggio alle ore 10:00 sui principali circuiti. Per l'ingresso al locale sarà obbligatoria la tessera ARCI.

Il concerto milanese arriva in occasione dell'uscita del nuovo album dei Gurriers, intitolato Nobody's Coming To Save You, previsto per il 25 settembre 2026. Il disco, registrato tra gli Attica Studios di Donegal e gli Holy Mountain Studios di Londra, si avvale della collaborazione dei produttori Mark Bowen (Idles) e Loren Humphrey, con il contributo tecnico di Chris Fullard e del celebre mixer John Congleton. L'album promette sonorità che trasportano la carica dei piccoli club underground su una dimensione dal forte impatto, pronta ad affascinare anche i palchi più grandi.

La pubblicazione è anticipata dalla title track "Nobody's Coming to save you", già disponibile in digitale. Il brano esprime, attraverso ritmi martellanti e chitarre pungenti, la natura della band: un'interpretazione vocale in equilibrio tra frustrazione e determinazione, capace di tramutare la disillusione in energia collettiva. Ben O'Neill, chitarrista del gruppo, ha dichiarato: Ho visto un sacco di interviste con Butch Vig e varie band grunge, e parlavano del fatto di avere strati e strati di chitarre; del rendere tutto più grande e capace di colpire dritto in faccia con il suono.

I Gurriers si sono formati durante la pandemia e sono composti dal cantante Dan Hoff, i chitarristi Ben O'Neill e Mark MacCormack e il batterista Pierce Callaghan. Il debutto nel 2024 con l'album Come And See li ha subito posti al centro dell'attenzione nella scena punk internazionale, grazie a testi che affrontano angosce digitali e tensioni della società contemporanea. Nel corso della loro carriera hanno già calcato prestigiosi palchi: dal programma Later with Jools Holland ai festival principali del Glastonbury, fino ad aprire per Turnstile e Kneecap a Wembley.

L'appuntamento milanese del 17 novembre rappresenta quindi un'occasione unica per vivere dal vivo l'energia e la potenza dei Gurriers, in una serata che vedrà anche la partecipazione degli Enola Gay. Gli appassionati del post-punk e della nuova ondata irlandese sono avvertiti: la data è da segnare sul calendario.