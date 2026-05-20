Robert Lewandowski nuovo Global Brand Ambassador di Chery

Chery ha presentato ufficialmente Robert Lewandowski come Global Brand Ambassador presso il Centro Operativo Europeo di Barcellona, segnando un passo fondamentale nella strategia globale del marchio.

Alla presenza di Zhu Shaodong, Vice Presidente Esecutivo di Chery International e CEO della Regione UE, si è svolta la cerimonia di firma che ha sancito l'inizio di questa collaborazione. Durante l'evento, a Lewandowski sono state consegnate le chiavi della TIGGO 9, simbolo della nuova partnership globale.

La scelta dell'attaccante polacco, noto per la sua eccellenza in campo e il suo forte legame con i valori familiari, incarna perfettamente la missione "For Family" di Chery. Il marchio automobilistico conferma così il proprio intento di offrire alle famiglie di tutto il mondo soluzioni di mobilità innovative, sicure e accessibili, con tecnologie pensate per le esigenze quotidiane.

Lewandowski ha dichiarato: Sono entusiasta di iniziare questa collaborazione con un brand che mette realmente la famiglia al primo posto. Condividiamo valori fondamentali come l'attenzione verso la famiglia, la determinazione e la ricerca costante dell'eccellenza. Sono felice di poter collaborare con Chery per diffondere la filosofia 'For Family' alle famiglie di tutto il mondo.

Negli ultimi anni Chery ha consolidato la sua presenza in oltre 100 Paesi, puntando su sicurezza, spazio e tecnologia. L'azienda continua la sua crescita grazie all'ampliamento della gamma di veicoli a nuova energia e a una visione orientata all'innovazione e alla sostenibilità.

Fondata nel 1997, Chery Auto si distingue come la prima casa automobilistica indipendente cinese ad aver superato i cinque milioni di unità vendute ed esportate. Oggi è presente in più di 130 Paesi ed è riconosciuta come uno dei marchi automobilistici più dinamici a livello mondiale, con una posizione di rilievo anche nella classifica Fortune Global 500.

La collaborazione con una figura iconica come Lewandowski rafforza ulteriormente l'identità internazionale del brand e il suo impegno per una mobilità sicura e orientata alla famiglia. Chery continua così a espandere i propri orizzonti, investendo in innovazione tecnologica e consolidando il proprio ruolo sul mercato globale.