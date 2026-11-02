Tananai torna con il nuovo singolo Buonanotte Anche Stanotte dal 3 novembre

Tananai torna sulla scena musicale con un nuovo singolo inedito, disponibile dal 3 novembre su tutte le piattaforme digitali e nelle radio italiane. Il brano, intitolato Buonanotte Anche Stanotte, segna un ritorno dopo un anno dal suo ultimo concerto e a due anni dalla pubblicazione dell'album di successo CalmoCobra.



La canzone, scritta e prodotta dallo stesso Tananai assieme a Davide Simonetta, si presenta come uno scatto intimo sulla ricerca di comprensione e apertura verso il mondo contemporaneo. Tananai, al secolo Alberto Cotta Ramusino, condivide così la sua riflessione su come cambiare punto di vista sia fondamentale, soprattutto nell'era dei social.



In merito al nuovo brano, l'artista racconta: Ho scritto questa canzone a metà settembre per fermare su carta alcune mie considerazioni sul mondo che mi circonda e mi sembrava giusto pubblicarla subito. Ho da poco superato i 30 anni e mi capita sempre più spesso di guardarmi attorno e farmi domande sulla mia capacità di giudizio, di comprensione, di apertura rispetto a quello che vedo attorno a me. Mi è bastato imbattermi in un video dove dei ragazzi facevano battaglie di Aura per ritrovarmi a giudicare (negativamente per la verità) qualcosa che non conoscevo. Eppure, anche io alla loro età cercavo di fare qualcosa di mio, che mi rappresentasse ma che soprattutto usasse un linguaggio che agli adulti fosse precluso. Nel mio caso era ballare la tecktonik, o fare musica elettronica e per me andava bene così, non volevo essere capito. Quello che possiamo fare oggi è farci domande di cui spesso nessuno ha la risposta giusta, provando a smettere di giudicare tutto e tutti come ormai ogni giorno accade sui social network.



La carriera di Tananai nel panorama musicale italiano ha visto una crescita rapida sia per il successo discografico che live. In soli sei anni ha pubblicato l'EP Piccoli Boati (2020) e due album: Rave, eclissi (2022), certificato quattro volte Platino, e CalmoCobra (2024), disco di Platino. Tra i suoi singoli di maggior successo spiccano Sesso Occasionale, con cui ha debuttato a Sanremo 2022, Tango (sei volte Platino, brano protagonista al Festival di Sanremo 2023), Baby Goddamn, Abissale, La Dolce Vita (con Fedez e Mara Sattei) e Storie Brevi (con Annalisa).



L'artista ha consolidato la sua posizione nella scena musicale passando dai club ai principali palasport italiani, aree estive e un tour europeo molto apprezzato. Nel 2025, Tananai ha anche pubblicato il suo primo libro Occhi Rossi. Se bruciano gli occhi è la felicità.



Con Buonanotte Anche Stanotte, Tananai torna a raccontare sé stesso e la sua generazione attraverso la musica, portando riflessioni che mettono al centro la complessità del crescere e l'importanza di interrogarsi senza pregiudizio.