Queens of the Stone Age a Pordenone: unica data italiana per il tour 2027

I Queens of the Stone Age tornano in Italia con un evento esclusivo: il 27 giugno 2027 la celebre band americana si esibirà al Parco San Valentino di Pordenone per l'unica data italiana del loro prossimo tour europeo. Il concerto rientra nel ricco calendario di Pordenone 2027, Capitale italiana della Cultura, e promette di essere uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate.

Sul palco saliranno Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore, pronti a coinvolgere il pubblico con i brani del nuovo album Perfecth, pubblicato il 30 ottobre 2026 e già acclamato per la sua originalità. L'album, prodotto da Homme e Shuman, nasce all'insegna della filosofia giapponese del Kintsugi: come le ceramiche rotte riparate con l'oro, i Queens hanno dato nuova armonia ai frammenti della loro carriera. Le nove tracce esplorano le diverse forme d'amore, tra famiglia, amici e amanti, segnando un punto di svolta nel percorso artistico del gruppo.

La prevendita dei biglietti sarà riservata agli iscritti My Live Nation dalle 10:00 di giovedì 5 novembre 2026, mentre la vendita generale partirà venerdì 6 novembre sugli usuali canali online. L'evento rappresenta un altro importante tassello per la città friulana, come sottolineato dall'Assessore alla Cultura, Alberto Parigi: Dopo Santana, Pordenone si prepara ad accogliere un'altra grande band internazionale, confermando il ruolo della nostra città come protagonista sulla scena musicale e culturale. Un risultato che rafforza il percorso di Pordenone Capitale italiana della Cultura, proiettandola sempre più al centro dell'attenzione internazionale e consolidandone la vocazione di punto di riferimento per la musica, con una particolare attenzione alle nuove tendenze e al mondo indie.

I Queens of the Stone Age sono tra le band più influenti del panorama rock internazionale. Nati nel 1996 in California attorno alla figura di Josh Homme, hanno saputo fondere stili come hard rock, stoner e psichedelia in un suono potente e inconfondibile. Dopo l'esordio con l'album omonimo nel 1998 e il successo di Rated R con brani iconici come The Lost Art of Keeping a Secret, la consacrazione globale arriva nel 2002 con Songs for the Deaf, arricchito dalla collaborazione con Dave Grohl alla batteria. La band si è sempre distinta per la sua vena sperimentale, proseguendo con lavori come Lullabies to Paralyze, Era Vulgaris, ...Like Clockwork e Villains, fino al recente In Times New Roman… e al nuovo Perfecth.

Con otto nomination ai Grammy e live memorabili in giro per il mondo, i Queens of the Stone Age sono pronti a sorprendere di nuovo il pubblico italiano. L'appuntamento a Pordenone promette uno show magnetico e carico di energia, capace di attraversare generazioni e stili, certificando il ruolo della città friulana come nuovo epicentro della musica live in Italia.