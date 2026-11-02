Occhi tra i finalisti di Sanremo Giovani 2026: in arrivo il nuovo singolo Parolacce

Occhi è tra i 15 finalisti di Sanremo Giovani 2026 e annuncia il nuovo singolo Parolacce, in uscita il 6 novembre. Scopri il percorso dell'artista indie pop.

Occhi, giovane talento indie pop di Lodi, si è conquistato un posto tra i 15 finalisti di Sanremo Giovani 2026 e annuncia l'uscita del suo nuovo singolo Parolacce, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 6 novembre. Il brano, pubblicato da Nigiri Records/Sony Music Italy, può già essere pre-salvato online.

Scritto da Occhi insieme a Riccardo Lodi e prodotto da Francesco Landi, Parolacce racconta con ironia e delicatezza la dinamica degli amori che nascono tra aspettative e fraintendimenti. In un'atmosfera da commedia sentimentale, tra immagini surreali e una buona dose di ingenuità, la canzone descrive il lato più goffo dell'innamoramento, dove basta una festa e qualche bicchiere di vino rosso per immaginare una vita insieme. Parolacce racconta la storia di chi si è fatto un film troppo grande per una storia troppo piccola e mette in scena quel momento in cui ci si prende troppo sul serio e si finisce per scontrarsi con la realtà.

Occhi, all'anagrafe Andrea Occhipinti, classe 2004, ha saputo imporsi come una delle voci più autentiche della nuova scena indie-pop italiana. La sua musica è un rifugio per nostalgie, rimpianti e desideri mai detti, fondendo la scrittura cantautorale all'immediatezza della nuova generazione pop. Nei suoi brani emergono relazioni vere e il bisogno di vivere senza filtri, anche tra solitudine e rinascita.

Dopo essere stato selezionato tra i 24 partecipanti a Sanremo Giovani 2025 con la canzone Ullallà, capace di raccontare la malinconia e l'incertezza degli amori giovanili, Occhi ha firmato una collaborazione con chiamamifaro nel brano Me l'hai detto tu. Quest'ultimo singolo è un botta e risposta intenso sulle tensioni emotive di un amore che resiste al tempo e alle distanze. La scrittura di entrambi dà voce a fragilità generazionali, completandosi con sonorità morbide e avvolgenti dell'indie pop.

Il 2026 ha segnato un'evoluzione importante nel percorso artistico di Occhi. I singoli Origami e Carandirú hanno esplorato nuovi stili e tematiche, affrontando i temi della crescita personale, delle aspettative e della ricerca di sé. Con Parolacce, Occhi conferma la capacità di dare voce a inquietudini ed emozioni che parlano direttamente a una nuova generazione disposta a mostrarsi senza maschere.