Pinocchio al contrario: il Teatro Patologico ribalta Collodi al Franco Parenti

Una fiaba che inizia dalla fine e invita a guardare il mondo con occhi nuovi: il 23 novembre alle 20.00, al Teatro Franco Parenti di Milano, va in scena Pinocchio - Una favola alla rovescia, sorprendente rilettura dell'opera di Collodi firmata dal Teatro Patologico, diretto da Dario D'Ambrosi.

La particolarità di questo allestimento risiede nella compagnia stessa, composta da attori con disabilità psichiche e fisiche. Sono loro i veri protagonisti, capaci di restituire al pubblico un'esperienza teatrale unica nel segno dell'autenticità, della sensibilità e di un'energia emotiva fuori dal comune. Lavorando insieme sul palco, la Compagnia Stabile del Teatro Patologico trasforma la diversità in potenza espressiva e scardina i pregiudizi: ciò che viene raccontato non è solo la storia di un burattino che sogna di diventare bambino vero, ma il viaggio universale di chi cerca il proprio posto nel mondo.

Pinocchio non è soltanto un burattino che sogna di diventare un bambino vero. È il simbolo di chi cerca il proprio posto nel mondo, di chi sbaglia, cade, affronta ostacoli e continua a lottare per essere riconosciuto e accettato. Attraverso la scelta di raccontare la fiaba al contrario, si ribalta la prospettiva: lo spettacolo invita bambini, adolescenti e adulti a rimettere in discussione i propri punti di vista, a riconoscere il valore dell'inclusione e a scoprire dimensioni spesso dimenticate della nostra umanità.

Non si tratta solo di una rappresentazione scenica, ma di un'esperienza che coinvolge e invita alla riflessione. Il teatro, come sostiene da anni Dario D'Ambrosi attraverso il suo lavoro, diventa spazio di espressione, incontro, inclusione. Il pubblico è chiamato a guardare non la disabilità, ma l'artista, ad accogliere ed emozionarsi senza filtri o barriere.

Perché forse il vero viaggio di Pinocchio non consiste nel diventare qualcun altro, ma nel trovare il coraggio di essere sé stessi. E forse la trasformazione più importante non è quella del burattino, ma quella di chi lo guarda.

Pinocchio - Una favola alla rovescia dimostra che non esiste un solo modo di raccontare una storia, così come non esiste un solo modo di essere al mondo. Come ricorda lo spettacolo: Perché a volte non è il mondo a dover cambiare, siamo noi a dover imparare a guardarlo diversamente.