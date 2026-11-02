Ornella Vanoni interpreta Vivere: il grande classico di Vasco Rossi torna con una nuova luce

Ci sono canzoni che attraversano le epoche, capaci di rinnovarsi nelle voci più grandi della musica italiana. Vivere è uno di questi brani immortali e Ornella Vanoni lo fa suo con una nuova e intensa interpretazione, disponibile dal 6 novembre in radio e in digitale.

Vivere, scritto da Vasco Rossi e composto da Tullio Ferro e Massimo Riva, uscì originariamente nel 1993 nell'iconico Gli spari sopra. Oggi, grazie all'inconfondibile timbro di Ornella, si arricchisce di sfumature inedite, diventando un racconto di fragilità, forza, ricordi e speranza proiettata verso il futuro. La profondità della sua voce riscrive le emozioni del brano senza tradirne la potenza originale.

Il singolo anticipa l'uscita di Vivere il mio concerto più bello!, il nuovo album dal vivo di Ornella Vanoni, che sarà disponibile dal 13 novembre per BMG. Il disco celebra la carriera dell'artista raccogliendo la musica dei suoi ultimi concerti, con registrazioni realizzate tra il Teatro degli Arcimboldi di Milano e le Terme di Caracalla a Roma. Accanto a Vivere, l'album include l'inedito Viva la vita, interpretato con Francesco Gabbani e pubblicato lo scorso ottobre.

La tracklist offre agli ascoltatori un viaggio unico: 31 brani, di cui 29 registrati live e 2 inediti esclusivi. Numerosi ospiti hanno partecipato al progetto, tra cui Calcutta, Colapesce, Daniele Di Bonaventura, Dimartino, Ditonellapiaga, Drusilla Foer, Elisa, Emma, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Gigi D'Alessio, Giuliano Sangiorgi, Mahmood, Malika Ayane, Mario Lavezzi, Paolo Fresu e Patty Pravo. La varietà degli ospiti riflette la ricchezza degli incontri artistici che hanno segnato il percorso recente di Vanoni.

L'album sarà disponibile in due edizioni da collezione. Il Box Limitato e Numerato (3 LP + 45 giri) comprende tre vinili con le versioni live e uno speciale 45 giri con i due inediti, oltre a un maxi booklet di 32 pagine con immagini esclusive e dediche degli ospiti. Il Doppio CD Maxi proporrà le stesse foto d'autore e dediche, con la suddivisione dei brani live su due dischi.

Nella voce inconfondibile di Ornella, Vivere diventa un racconto di fragilità e forza, di ricordi e desiderio di futuro. L'uscita dell'album rappresenta una nuova testimonianza musicale della sua lunga carriera, in grado di emozionare ancora una volta il pubblico italiano.