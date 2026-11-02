Cesare Cremonini debutta in vetta alle classifiche con il nuovo album Amateur

Cesare Cremonini raggiunge un nuovo traguardo: il suo decimo album, Amateur, debutta direttamente al primo posto delle classifiche italiane, sia nella classifica generale degli album sia nei formati fisici cd, vinile e musicassetta (FIMI/NIQ).

Pubblicato il 23 ottobre 2026, Amateur è il risultato di un percorso artistico che ha visto Cremonini lavorare tra Londra e Bologna insieme ad alcuni dei musicisti più noti del panorama internazionale. Dopo il trionfale tour negli stadi del 2025, l'artista ha scelto di riscrivere le regole della propria musica, evitando di ripetersi e cercando nuove ispirazioni. Tornare in studio, rimettere la musica al centro e concedersi la libertà di seguire le canzoni senza sapere in anticipo dove sarebbero arrivate: è così che nasce un disco che rappresenta una vera e propria evoluzione nella sua carriera.

Il successo arriva pochi giorni dopo la serata speciale One Night in London: Amateur - Lo Showcase, che si è svolta il 20 ottobre all'O2 Shepherd's Bush Empire di Londra. Durante questo evento Cremonini ha presentato per la prima volta dal vivo i nuovi brani insieme alla band e ad alcuni ospiti d'eccezione come Salmo, Malika Ayane e Fabri Fibra.

L'entusiasmo attorno ad Amateur si riflette anche sulla prevendita del prossimo tour nei palasport, Amatour, in partenza a novembre: sono già stati venduti 190.000 biglietti e molte date, tra cui la data zero ad Ancona e diverse serate a Bologna e Milano, sono già sold out.

Il calendario degli appuntamenti parte il 24 novembre ad Ancona (Palaprometeo), segue Bologna con cinque serate consecutive all'Unipol Arena, Torino con tre date all'Inalpi Arena, e si conclude con cinque concerti milanesi al Forum di Assago. Un ritorno attesissimo sui palchi più importanti d'Italia, confermando Cremonini tra i protagonisti assoluti del panorama musicale nazionale.