Queens of the Stone Age: unica data italiana a Pordenone con il nuovo album Perfecth

I Queens of the Stone Age tornano in Italia per un evento imperdibile: la leggendaria band guidata da Josh Homme sarà protagonista di un'unica data italiana domenica 27 giugno 2027 al Parco San Valentino di Pordenone.

L'appuntamento segna il debutto live in Italia del nuovo album Perfecth, uscito il 30 ottobre e già accolto come una delle uscite più importanti della stagione musicale internazionale. Il tour europeo vedrà Homme insieme a Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore portare sul palco i nuovi brani e tutte le tappe fondamentali della loro carriera.

I biglietti per l'evento saranno disponibili in anteprima per gli iscritti My Live Nation dalle 10:00 di giovedì 5 novembre 2026, mentre la vendita generale partirà il giorno seguente, venerdì 6 novembre 2026, sempre dalle 10:00. Un'occasione preziosa per i fan, che potranno vivere dal vivo uno dei concerti più attesi dell'anno.

Perfecth è stato prodotto da Josh Homme e Michael Shuman e nasce dall'esperienza personale e collettiva della band. Ispirato dal Kintsugi, l'antica arte giapponese di riparare la ceramica con l'oro, l'album affronta il tema della rinascita attraverso le ferite della vita. Le nove tracce esplorano le molte forme dell'amore: la famiglia, gli amici, i rapporti importanti e quelli che ci cambiano, quelli che spezzano e quelli che ricompongono.

Le sessioni di registrazione hanno avuto luogo tra New Orleans e Los Angeles, generando suoni che spaziano tra toni oscuri, minacciosi e sfumature delicate e bizzarre. I Queens of the Stone Age firmano un lavoro senza confini, in cui ogni canzone sembra provenire da un mondo diverso come ha spiegato Homme: Ed è proprio questo il punto, perché cerca di ricucire tutte queste emozioni legate all'amore, alla lussuria, alla stupidità e a quel tipo di saggezza che arriva da tutto ciò come un dono.

Il concerto di Pordenone rappresenta un appuntamento unico per scoprire dal vivo la nuova dimensione della band, celebrando la loro evoluzione musicale con uno show che promette emozioni e performance travolgenti. L'evento si preannuncia già come uno dei momenti clou dell'estate musicale italiana 2027.