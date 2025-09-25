TATE MCRAE: fuori domani “TIT FOR TAT”, il nuovo brano della pop star multiplatino.

La pop star multiplatino Tate McRae è pronta a sorprendere ancora una volta i fan con l’uscita del suo nuovo brano “Tit for Tat”, disponibile da domani, venerdì 26 settembre. Annunciata a sorpresa tramite i canali social dell’artista, la canzone è pubblicata sotto le etichette RCA Records e Sony Music.

Recentemente, Tate McRae ha ottenuto un grande successo con il suo terzo album “So Close to What”, che ha debuttato al primo posto nella classifica Billboard 200 statunitense. L’album ha conquistato il primato anche in Canada, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svizzera, Portogallo e Austria. In altri paesi come il Regno Unito, Germania, Svezia e Danimarca si è posizionato al secondo posto, mentre ha raggiunto la terza posizione in Spagna, la quarta in Francia e la quinta in Finlandia.

“So Close to What” è stato scritto e prodotto insieme a celebri hitmaker come Ryan Tedder, Grant Boutin, Amy Allen e Julia Michaels, e molti altri. L’incredibile viaggio musicale di McRae l’ha portata a ottenere oltre 12,4 miliardi di stream durante la sua carriera. La cantante di Calgary, nota anche per la sua abilità nella danza, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’artista dell’anno ai JUNO Awards 2024 e diverse candidature ai prestigiosi Billboard Music Awards, MTV VMA, People’s Choice Awards e iHeartRadio Music Awards.

Tate McRae è stata inserita nella lista Power of Young Hollywood di Variety nel 2022 e nella 21 Under 21 di Billboard per quattro anni consecutivi, oltre a essere la musicista più giovane nella lista 30 Under 30 di Forbes nel 2021. Tra i suoi successi, si annovera il singolo pluri-premiato “you broke me first”, che ha accumulato oltre 2,4 miliardi di stream dal suo lancio nel 2020.

I suoi album precedenti, “i used to think i could fly” e “THINK LATER”, hanno anch’essi scalato le classifiche, consolidando McRae come una forza imprescindibile nel panorama pop mondiale. Attualmente, la performer è impegnata nel suo tour mondiale “Miss Possessive Tour”, che comprende 80 date in Sud America, Europa, Regno Unito e Nord America, con un’unica tappa italiana prevista per giugno 2025 all’Unipol Arena di Bologna.

Con ogni esibizione, Tate McRae dimostra la sua versatilità artistica, combinando la potenza vocale con coreografie energiche, offrendo al pubblico un’esperienza unica fatta di arte e autenticità.