Tears For Fears: Celebrazione del 40° Anniversario di “Songs From The Big Chair”

Tears For Fears, la celebre band britannica composta da Roland Orzabal e Curt Smith, festeggia il 40° anniversario del loro secondo album di successo, “Songs From The Big Chair”. Questo capolavoro del pop-rock degli anni ’80, originariamente pubblicato il 25 febbraio 1985, viene riproposto in diverse edizioni speciali e limitate, destinate a riaffermare la sua influenza nell’industria musicale contemporanea.

In uscita il 14 novembre, il 40° anniversario di “Songs From The Big Chair” sarà celebrato con un ventaglio di edizioni esclusive: dai vinili trasparenti rossi e azzurri, ai 3CD deluxe, fino ai picture disc in edizioni limitate. Ogni edizione offre agli appassionati dell’album l’opportunità di esplorarlo attraverso nuove angolazioni, grazie a mix alternativi e brani inediti mai pubblicati prima in formato vinile.

L’album “Songs From The Big Chair” è stato un vero e proprio catalizzatore di successi internazionali e ha generato singoli indimenticabili come “Mothers Talk”, “Shout”, “Everybody Wants To Rule The World”, “Head Over Heels” e “I Believe”. La miscela perfetta tra pop, melodia, energia e il tocco innovativo della new wave ha permesso al disco di guadagnare diversi dischi di platino e di scalare la classifica Billboard Top 200.

La rilevanza culturale dell’album non si è mai affievolita. Il brano “Everybody Wants To Rule The World” continua a risuonare non solo sui palchi ma anche nelle colonne sonore di famosi film come “Guardiani della Galassia”, “Cattivissimo Me 4” e “The Lego Batman Movie”. Interpretazioni di Lorde e campionamenti di artisti come The Weeknd e Drake sottolineano ulteriormente il suo impatto intramontabile.

Formati a Bath nel 1981, i Tears For Fears non solo hanno venduto oltre 30 milioni di album in tutto il mondo, ma hanno anche consolidato il loro ruolo di pionieri nell’evoluzione del suono pop degli anni ’80. Nel 2021, hanno ricevuto il prestigioso Outstanding Song Collection Award agli Ivor Novello Awards, riconoscimento che celebra il loro contributo significativo alla musica.

Con il loro ritorno discografico nel 2022 con “The Tipping Point” e un tour mondiale da headliner, i Tears For Fears dimostrano di saper rimanere saldamente sulle scene musicali, catturando l’immaginazione di nuove generazioni.

L’uscita del 40° anniversario di “Songs From The Big Chair” rappresenta un’incredibile opportunità per i fan di riscoprire uno degli album più venduti e amati del gruppo. Le edizioni speciali sono già disponibili per il pre-ordine, pronte a regalare sia ai nostalgici che ai nuovi ascoltatori emozionanti esperienze sonore.

 

