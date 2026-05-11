La terza stagione di Silo arriva su Apple TV: misteri, amnesia e nuove minacce

Silo torna con la terza stagione su Apple TV dal 3 luglio. Rebecca Ferguson è di nuovo protagonista in una serie distopica ricca di sorprese e nuovi volti.

La terza stagione di Silo, l'acclamata serie sci-fi creata dal vincitore dell'Emmy Graham Yost, debutta il 3 luglio su Apple TV e si preannuncia ricca di svolte sorprendenti e misteri profondi.

Rebecca Ferguson, nel doppio ruolo di protagonista e produttrice esecutiva, torna a vestire i panni di Juliette Nichols. Questa stagione si sviluppa su due linee temporali: nel presente, Juliette sopravvive alla "pulizia" forzata ma rientra nel silo con un'amnesia, mentre la società sotterranea prova a riprendersi dalla recente ribellione e fronteggia una minaccia nuova e pericolosa.

Parallelamente si esplora una storia delle origini che risale a secoli prima: nei cosiddetti "Tempi di Prima", la giornalista Helen Drew (Jessica Henwick) e il membro del Congresso Daniel Keene (Ashley Zukerman) si trovano coinvolti in una cospirazione le cui conseguenze minacciano di essere catastrofiche e irreversibili. Il futuro del silo sembra legato indissolubilmente ai segreti del passato.

Il cast corale vede, oltre alla Ferguson, nomi come Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite e Clare Perkins. Si aggiungono alla terza stagione Zukerman e Henwick, affiancati da Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie, Reed Birney e Matt Craven, con il ritorno di Steve Zahn e Colin Hanks.

Basata sulla trilogia bestseller di Hugh Howey, Silo offre una riflessione sulle dinamiche del potere, la memoria e la ricerca della verità in un microcosmo umano spinto al limite. Il team produttivo comprende, oltre a Yost e Ferguson, anche Michael Dinner, Nina Jack, Joanna Thapa, Morten Tyldum, Hugh Howey stesso, Amber Templemore, Fred Golan, Rémi Aubuchon e AMC Studios.

La chiave per il futuro sta nel passato. La verità verrà a galla: con queste parole, la terza stagione promette di approfondire ancora di più il legame tra l'identità collettiva del silo e il suo misterioso passato, tenendo lo spettatore col fiato sospeso fino all'ultima scena.