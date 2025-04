The Flat by Macan: l’innovativo spazio leisure sbarca a Roma

Dopo lo straordinario successo riscosso a Milano con oltre 90.000 visitatori, The Flat by Macan è pronto a conquistare Roma, offrendo un’esperienza unica a pochi passi dalle iconiche Terme di Caracalla. Questo nuovo spazio leisure, concepito da Porsche Italia in collaborazione con il Balloon Museum, aprirà l’8 maggio e rimarrà operativo per tutta la stagione.

The Flat by Macan rappresenta un’innovazione nell’architettura temporanea, stravolgendo le regole dei club tradizionali per proporre un nuovo modo di vivere arte, musica e convivialità. I toni cromatici del colore Provence, ispirati alla nuova Porsche Macan a trazione completamente elettrica, collegano i vari ambienti di un allestimento dinamico e contemporaneo. Tra questi, un elegante ristorante con terrazza, uno spazio indoor dedicato alla musica e DJ set in una struttura completamente gonfiabile e ampie aree chill all’aperto per godere momenti in compagnia.

Le opere interattive inflatable degli artisti internazionali Alex Schweder, Hyperstudio & Mauro Pace e Michela Picchi saranno tra le attrazioni principali, trasformando il luogo in un palcoscenico dove l’inaspettato prende vita. Inoltre, i visitatori avranno la possibilità di provare la gamma della nuova Macan con test drive su richiesta e di esplorare il mondo Porsche nella Porsche Lounge.

Questo progetto visionario promette di affascinare il pubblico romano, trasformandosi in un luogo di incontro e scoperta durante la primavera e l’estate della capitale.