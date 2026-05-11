Tineco prolunga le offerte Festa della Mamma su Amazon con innovativi dispositivi smart

Tineco annuncia la proroga delle promozioni dedicate alla Festa della Mamma su Amazon, prolungando i festeggiamenti fino al 17 maggio. Un'occasione importante per chi desidera rinnovare gli strumenti della pulizia domestica con dispositivi smart di ultima generazione.



Tra i protagonisti delle offerte, spiccano le lavapavimenti 2-in-1 con vapore ad alta temperatura, capaci di raggiungere i 160°C e garantire così un'igienizzazione profonda degli ambienti. Questi dispositivi combinano la funzione di lavaggio e igienizzazione sfruttando la potenza del vapore, risultando particolarmente efficaci contro lo sporco più ostinato e riducendo la necessità di detergenti chimici.



Non mancano le aspirapolvere cordless smart, pensate per semplificare ogni aspetto delle pulizie quotidiane. Dotate di sensori in grado di regolare automaticamente la potenza in base al tipo di pavimento e alla quantità di sporco, questi modelli offrono anche sistemi anti-groviglio e stazioni di svuotamento automatico che minimizzano la manutenzione richiesta.



I prodotti presenti in promozione includono FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro, FLOOR ONE S7 Stretch Steam, FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, PURE ONE STATION 5 Pro e PURE ONE S50 PRO. Tutti i dispositivi sono pensati per rispondere alle esigenze di un pubblico alla ricerca di efficienza e tecnologia nell'ambito della pulizia domestica.



Durante il periodo di validità delle offerte, è possibile usufruire di un ulteriore sconto del 6% rispetto ai prezzi già promozionati. Un'opportunità interessante per chi desidera portare l'innovazione Tineco nella propria casa.



La Festa della Mamma è una data speciale, ma si sa che un giorno all'anno non basta per celebrare la cura che le madri dedicano ogni giorno alle proprie famiglie. Per questo Tineco, leader globale nelle soluzioni smart per la casa, prolunga i festeggiamenti con offerte dedicate sul proprio assortimento, offrendo strumenti che semplificano la routine e regalano tempo prezioso da dedicare a sé stessi e ai propri cari.



Le promozioni Tineco su Amazon continueranno fino al 17 maggio, offrendo a tutti la possibilità di accedere a soluzioni innovative per la pulizia di casa, anche dopo la Festa della Mamma.