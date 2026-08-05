HONOR CHOICE Tower Fan: il nuovo ventilatore 3-in-1 senza pale per un comfort totale

HONOR presenta il Tower Fan, dispositivo intelligente 3-in-1 che raffresca, riscalda e umidifica ogni ambiente domestico. Design senza pale e consumo ridotto.

HONOR introduce il nuovo CHOICE Tower Fan, un dispositivo smart 3-in-1 progettato per garantire comfort e benessere in ogni stagione. Ideale per ambienti domestici, questa torre combina raffrescamento, riscaldamento e umidificazione in un unico corpo compatto e dal design minimale. Il CHOICE Tower Fan si distingue per l'estetica senza pale, perfetta per integrarsi in qualsiasi arredamento e garantirne la sicurezza anche nelle case con bambini.

Il funzionamento all-in-one elimina la necessità di possedere diversi apparecchi, ottimizzando spazio ed efficienza energetica. Con un sistema di raffreddamento potenziato da cristalli di ghiaccio, il Tower Fan offre un flusso d'aria fresca tra 3°C e 8°C inferiore rispetto alla temperatura ambiente, superando di gran lunga la semplice circolazione di aria tipica dei ventilatori tradizionali. Nella modalità riscaldamento, la macchina supporta una potenza fino a 1800W per un innalzamento rapido della temperatura, ideale durante i mesi più freddi.

Il CHOICE Tower Fan vanta una rotazione grandangolare di 120° e una gestione del flusso attraverso tre velocità di ventilazione e due livelli di riscaldamento. Tutte le impostazioni possono essere regolate tramite un display touch o un telecomando incluso nella confezione. Un sistema di luce cromatica guida l'esperienza d'uso: la modalità raffrescamento attiva una luce blu, mentre il riscaldamento viene accompagnato da una calda luce rossa.

All'altrettanta attenzione al benessere contribuisce l'umidificatore integrato gestito con ultrasuoni, capace di funzionare in continuo fino a nove ore. L'umidificazione si rivela fondamentale nei periodi di aria secca, sia in estate che in inverno, proteggendo pelle e mucose. Il supporto alla luce UV all'interno del serbatoio garantisce una nebulizzazione più igienica. Completano l'offerta la funzione timer fino a 12 ore e un serbatoio d'acqua da 3 litri.

Il Tower Fan si presenta come un alleato contro il caldo estivo ma resta utile in tutte le stagioni grazie alla sua versatilità e facilità d'uso, priva di qualsiasi installazione complessa e adatta anche a chi cerca risparmio energetico. Viene proposto al prezzo consigliato di 199 euro, con un buono sconto da 70 euro. La dotazione comprende la torre, due contenitori per i cristalli di ghiaccio, il telecomando e il manuale d'uso.

HONOR rafforza così la propria presenza nel settore dei dispositivi smart, offrendo soluzioni per la casa con un occhio sempre attento a design, tecnologia e praticità.