Samsung porta l'HDR10+ ADVANCED su Prime Video: esperienza visiva rivoluzionata dal 2026

La piattaforma di Amazon sarà il primo servizio di streaming al mondo a offrire contenuti compatibili con il nuovo standard, in debutto ad agosto sulla gamma di televisori Samsung 2026. Due le novità principali: Enhanced Overall Brightness e Intelligent Motion Smoothing, per una visione più coinvolgente che preserva l'intento creativo originale

L'evoluzione dell'alta gamma dinamica compie un nuovo passo avanti, e lo fa partendo dal salotto di casa. Samsung Electronics ha annunciato che Prime Video sarà il primo servizio di streaming a offrire, a livello globale, contenuti compatibili con HDR10+ ADVANCED a partire da agosto 2026. Il debutto della nuova tecnologia avverrà inizialmente sulla gamma di TV Samsung 2026, introducendo un'evoluzione dello standard High Dynamic Range pensata per offrire immagini più luminose, dettagliate e immersive durante la visione di film e serie TV compatibili.

"Con l'evoluzione dell'intrattenimento domestico, gli utenti ricercano standard qualitativi sempre più elevati e un'esperienza di visione sempre più immersiva", ha dichiarato Taeyong Son, Executive Vice President della Visual Display Business di Samsung Electronics. "Grazie alla collaborazione con Prime Video, portiamo per la prima volta HDR10+ ADVANCED nei sistemi di home entertainment, contribuendo a migliorare ulteriormente l'esperienza di visione nelle case di tutto il mondo."

HDR10+ ADVANCED rappresenta la nuova evoluzione dello standard HDR10+ ed è stato progettato per valorizzare le capacità dei televisori di ultima generazione, caratterizzati da schermi di grandi dimensioni, livelli di luminosità sempre più elevati, una maggiore profondità cromatica e una superiore capacità di elaborazione delle immagini. Allo stesso tempo, risponde alle esigenze delle principali piattaforme di distribuzione dei contenuti, preservando l'intento creativo originale e offrendo una resa più dinamica e realistica.

Due le funzionalità introdotte dalla nuova tecnologia. La prima è Enhanced Overall Brightness, che sfrutta metadati statistici avanzati per ottimizzare la luminosità lungo l'intera gamma tonale, valorizzando le capacità dei TV premium compatibili. A questo si aggiunge il tone mapping basato sull'intelligenza artificiale, che preserva i dettagli nelle scene più scure e migliora la resa delle immagini particolarmente luminose, come quelle sportive e d'azione. La seconda è Intelligent Motion Smoothing, che utilizza metadati scena per scena per consentire ai televisori compatibili di adattare dinamicamente l'elaborazione del movimento, mantenendo la naturalezza dei contenuti cinematografici e offrendo una maggiore fluidità nelle sequenze più dinamiche.

"In Prime Video ci impegniamo a offrire la migliore esperienza di visione possibile ai nostri clienti e HDR10+ ADVANCED rappresenta un passo avanti significativo", ha dichiarato BA Winston, Vice President of Technology di Prime Video. "Grazie a Enhanced Overall Brightness e Intelligent Motion Smoothing, la qualità dell'immagine si adatta per valorizzare al meglio i dettagli di ogni scena. Siamo entusiasti di offrire immagini ancora più ricche e dinamiche sui contenuti che i clienti Prime Video apprezzano, attraverso i dispositivi compatibili."

La collaborazione tra le due aziende rafforza un percorso avviato nel 2017, quando Prime Video divenne il primo servizio di streaming a introdurre il supporto a HDR10+, rendendo disponibile l'intera libreria HDR in questo formato sulla gamma Samsung UHD TV di quell'anno. Da allora l'ecosistema HDR10+ è cresciuto costantemente, fino a comprendere oggi 183 aziende aderenti e oltre 22.000 prodotti certificati.

HDR10+ ADVANCED sarà integrato nella gamma TV Samsung a partire dai modelli 2026, con un supporto che verrà progressivamente esteso ai futuri prodotti compatibili, a sostegno della continua evoluzione dell'ecosistema. Uno sviluppo che si inserisce nel percorso di innovazione che ha portato il colosso coreano a confermarsi leader globale nel mercato dei televisori per vent'anni consecutivi.