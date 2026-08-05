Arrivano in Italia i nuovi frigoriferi da incasso LG Fit & Max 75cm: più spazio e tecnologia

LG amplia la propria presenza nel mercato italiano degli elettrodomestici da cucina annunciando l'arrivo dei nuovi frigoriferi da incasso Fit & Max 75cm, una gamma sviluppata per offrire spazio interno superiore, design moderno e tecnologie intelligenti per la conservazione degli alimenti.

Le nuove soluzioni LG Fit & Max, presentate recentemente alla Milano Design Week, comprendono quattro modelli (CCJ7396SCHQ, GCJ7396SCBQ, GCJ7396SCNQ, GCJ5396SDTQ) caratterizzati da capacità interna di ben 386 litri in soli 75 cm di larghezza esterna: uno spazio ampio e organizzato per ospitare quantità generose di spesa e garantirne la disposizione più versatile possibile. La larghezza effettiva della porta del frigorifero è di 69 cm, studiata per integrarsi perfettamente nelle cucine contemporanee.

Grande attenzione è stata riservata alle tecnologie di conservazione: il sistema Door Cooling assicura un raffreddamento rapido e uniforme anche nelle zone della porta più esposte a sbalzi termici, mentre Linear Cooling riduce le variazioni di temperatura fino a ±0,5 °C, mantenendo freschezza e stabilità in ogni area interna. Il cassetto Fresh Balancer regola l'umidità per frutta e verdura, mentre il Fresh Converter consente di impostare la temperatura su misura (-2°, 0°, 3°) per preservare carne, pesce o formaggi, mantenendo consistenza e qualità a lungo.

La tecnologia fa il suo ingresso grazie all'Intelligenza Artificiale che apprende le abitudini d'uso in tre settimane e regola automaticamente il funzionamento, ottimizzando consumi e prestazioni soprattutto nei periodi di maggiore utilizzo. Grazie alla connettività Wi-Fi integrata e all'app LG ThinQ è possibile gestire da smartphone tutte le impostazioni del frigorifero per una flessibilità totale.

La linea Fit & Max 75cm è la risposta LG alle esigenze di design minimale, praticità e prestazioni elevate, rivolgendosi a consapevoli della qualità e della perfetta integrazione degli elettrodomestici nell'arredo cucina.

I prezzi consigliati al pubblico per i quattro nuovi modelli sono i seguenti: CCJ7396SCHQ a 1.499 euro, GCJ7396SCBQ a 2.199 euro, GCJ7396SCNQ a 1.999 euro e GCJ5396SDTQ a 1.699 euro, disponibili prossimamente presso i rivenditori autorizzati.