ASUSTOR lancia ADM 5.1.4: gestione ventole avanzata e account temporanei per NAS più sicuri

ASUSTOR presenta ADM 5.1.4: controllo intelligente delle ventole e account temporanei per rendere i NAS più silenziosi e sicuri. Aggiornamento ora disponibile.

ASUSTOR ha annunciato la disponibilità del nuovo sistema operativo ADM 5.1.4 per i propri NAS, portando importanti innovazioni in termini di sicurezza e personalizzazione. Il nuovo ADM 5.1.4 introduce un controllo avanzato delle ventole e la possibilità di gestire account di servizio temporanei per garantire esperienze d'uso ancora più evolute e sicure.

L'azienda, tra i leader mondiali nello sviluppo di soluzioni storage, ha introdotto in questa versione un sistema completamente rinnovato per la gestione della ventilazione. ADM 5.1.4 è ora in grado di regolare automaticamente la velocità delle ventole in base alla temperatura rilevata in tempo reale, bilanciando efficienza di raffreddamento e silenziosità a seconda delle esigenze d'utilizzo.

Per chi desidera avere un maggiore controllo, la nuova release permette anche di personalizzare la velocità delle ventole o fissare valori specifici, ottimizzando così le prestazioni del NAS in base alle necessità dell'utente.

Sul fronte della sicurezza, ADM 5.1.4 introduce la possibilità di creare account di servizio temporanei per il supporto tecnico. In caso di necessità, l'utente può generare credenziali dedicate e temporanee, valide per sette giorni ma revocabili in qualsiasi momento, consentendo agli operatori di assistenza di intervenire senza mai divulgare le credenziali amministrative del NAS. Questa soluzione garantisce una gestione più sicura degli interventi e il pieno controllo da parte dell'utente.

La nuova versione consolida un percorso di miglioramento continuo già avviato nelle precedenti release di ADM 5.1.X, che hanno visto l'integrazione di funzionalità come la crittografia post-quantistica ibrida PQC basata sull'algoritmo ML-KEM (Kyber) riconosciuto dagli standard NIST, il potenziamento della gestione delle password con regole di complessità e scadenza personalizzabili, un firewall migliorato con controlli più granulari, la scansione dei file duplicati per ottimizzare lo spazio di archiviazione e il raggruppamento tramite riconoscimento facciale all'interno della Photo Gallery.

ADM 5.1.4 è già disponibile per tutti i NAS ASUSTOR compatibili. Per garantire la massima sicurezza, viene raccomandato il backup dei dati importanti prima dell'aggiornamento e l'aggiornamento delle applicazioni tramite App Central al termine della procedura.

Fondata nel 2011 da un investimento diretto di ASUSTeK Computer Inc., ASUSTOR è oggi punto di riferimento nel settore NAS e videosorveglianza, dedicandosi allo sviluppo integrato di hardware, firmware e applicazioni, con l'obiettivo di offrire la più completa gamma di soluzioni di network storage e la migliore esperienza utente possibile.