Tom Petty and The Heartbreakers: Origins 1971-1978, il cofanetto definitivo dal 6 novembre 2026

Tom Petty and The Heartbreakers celebrano gli esordi con il box Origins 1971-1978: 51 brani, rari e inediti, su vinile, CD, DVD e Blu-ray, dal 6 novembre 2026.

Tom Petty and The Heartbreakers rivivono la magia degli anni Settanta con una pubblicazione senza precedenti: dal 6 novembre 2026 arriva Origins 1971-1978, un cofanetto che racconta la nascita e l'evoluzione di una delle band più amate della storia del rock.

La raccolta, disponibile in diverse versioni deluxe, esplora i primi otto anni della carriera della formazione americana, con 51 brani che abbracciano country, rock, folk, punk e soul. Tra questi, ben 27 sono inediti, live, versioni estese e mai ascoltati prima, tutti remixati direttamente dai nastri multitraccia originali da Ryan Ulyate.

Il boxset principale si compone di cinque LP 180g: No Sleep Til L.A., Tom Petty and The Heartbreakers (edizione 50° anniversario), You're Gonna Get It! (edizione 50° anniversario), Live From The Record Plant 1977 e The Cut Out Bin. All'interno, un ricco DVD dell'esibizione all'Old Grey Whistle Test della BBC del 1978, un Blu-ray Audio con mix audio hi-res stereo, atmos e immersivi 5.1. Arricchiscono la confezione una fanzine di 88 pagine con foto d'archivio inedite e note bio-discografiche firmate da David Fricke, Bud Scoppa e Bob Harris, oltre a poster, adesivi, cartoline da collezione e una toppa con il logo iconico della band.

Per gli appassionati del digitale e delle versioni compatte, Origins 1971-1978 è disponibile anche nella variante 4 CD + DVD + Blu-ray Audio, con i medesimi contenuti musicali e materiali speciali inclusi.

Particolarmente atteso è No Sleep Til L.A.: si tratta sia di un LP (nero 180g, colorato per negozi indipendenti e in edizione Zoetrope) che di un CD che raccoglie dodici tracce dei primi otto anni della band, di cui sette mai pubblicate prima e cinque rare registrazioni, remixate sempre da Ryan Ulyate. Nella scaletta spiccano gli inediti Parade of Loons e Sin City, insieme a nuovi mix delle prime registrazioni dei Mudcrutch, la band precorritrice degli Heartbreakers, come Up In Mississippi Tonight, Depot Street e Wild Eyes, oltre a gemme inedite come Unheard of Kind of Hero e Satisfy Yourself. No Sleep Til L.A. traccia l'evoluzione sonora di Tom Petty and The Heartbreakers nell'epoca d'oro degli anni '70.

Questa uscita rappresenta un evento imperdibile per i fan e i collezionisti: non solo per la rarità dei brani e la qualità delle rimasterizzazioni, ma anche per il valore dei tanti contenuti aggiuntivi che celebrano in modo dettagliato l'eredità musicale di Tom Petty. Origins 1971-1978 sarà il modo perfetto per riscoprire, con suoni e immagini di altissima qualità, la stagione d'oro di una band che ha lasciato un segno indelebile nel panorama mondiale del rock.