TORRES EVT: arriva in Italia il primo pick-up 100% elettrico del brand coreano KGM

Il mercato italiano dei veicoli commerciali elettrici si arricchisce di una nuova proposta: KGM TORRES EVT, il primo pick-up completamente elettrico del marchio coreano. ATFlow, distributore esclusivo KGM per l’Italia, annuncia la disponibilità nelle concessionarie del nuovo modello, che coniuga zero emissioni, autonomia elevata e funzionalità professionali.

Dotato di una batteria LFP da 80,6 kWh, TORRES EVT garantisce fino a 420 km di autonomia nel ciclo WLTP (versione FWD). La portata del cassone raggiunge i 530 kg con cinque passeggeri a bordo, mentre la massa rimorchiabile è di 1.800 kg. Le dimensioni del vano di carico (1.345 x 1.515 x 510 mm) lo rendono adatto a un ampio utilizzo commerciale e professionale.

Il comfort interno è uno dei punti di forza. Gli interni curati offrono un’abitabilità superiore, con 85 cm di spazio per le gambe nella seconda fila e più di 1 metro sopra la testa. I sedili posteriori scorrono di 80 mm e si reclinano fino a 32 gradi, permettendo una gestione flessibile dello spazio grazie alla configurazione 60:40.

Al centro del cruscotto spiccano un cluster digitale e un hypervisor da 12,3 pollici, gestiti dalla piattaforma multimediale di nuova generazione Athena 2.0, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Non mancano i sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza di ultima generazione.

Una delle caratteristiche più innovative è la tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), che consente di utilizzare la batteria del pick-up come fonte di energia per alimentare utensili e dispositivi elettrici, trasformando TORRES EVT in una vera e propria centrale mobile. Un vantaggio importante per i professionisti che operano in aree senza presa elettrica.

Per quanto riguarda la ricarica, TORRES EVT offre massima flessibilità: in modalità AC trifase da 11 kW ricarica completa in 10,2 ore; in presa domestica da 2 kW in circa 30 ore; la ricarica rapida DC consente invece di passare dal 10% all’80% in soli 36 minuti con colonnina da 300 kW.

In Italia il pick-up arriva in tre versioni:

– Black Edge – 1ª Edition (FWD) con prezzo di 42.100€ (IVA esclusa);

– Style (AWD) da 39.000€ (IVA esclusa);

– K-Line (AWD), top di gamma, a 43.750€ (IVA esclusa).

Classificato come veicolo commerciale N1, TORRES EVT può beneficiare degli incentivi nazionali 2025 dedicati ai mezzi elettrici, rendendolo una proposta interessante per aziende e professionisti che vogliono ridurre costi e impatto ambientale.

La rete KGM in Italia continua a crescere, con 70 punti vendita e 65 centri di assistenza distribuiti sul territorio e nuovi servizi per garantire supporto rapido e uniforme. Grazie ai magazzini centrali europei e locali, i ricambi originali sono garantiti entro 24/48 ore per tutta la gamma KGM, riducendo i tempi di fermo dei veicoli.

Il nuovo pick-up gode inoltre di garanzia di 7 anni o 150.000 km sul veicolo, 7 anni di assistenza stradale e 10 anni o 1.000.000 km sulla batteria di trazione, una delle coperture più estese del segmento.

Con TORRES EVT, KGM conferma il proprio impegno per una mobilità sostenibile e tecnologicamente avanzata, introducendo nel mercato italiano un pick-up elettrico pensato per unire versatilità, efficienza e comfort, con l’obiettivo di guidare la transizione verso un futuro a zero emissioni.