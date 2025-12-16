Connect with us

Triumph presenta le nuove Tracker 400 e Thruxton 400: stile e prestazioni nella gamma Modern Classics

Triumph Motorcycles amplia la propria gamma 400cc con due nuovi modelli destinati a conquistare gli appassionati delle Modern Classics: Tracker 400 e Thruxton 400. Due motociclette che reinterpretano, ciascuna a modo suo, lo stile inconfondibile del marchio britannico, combinando tradizione e innovazione.

Entrambe le novità sono spinte da un motore monocilindrico TR-Series da 398cc, ulteriormente evoluto per garantire il massimo delle prestazioni nel segmento. Il propulsore eroga 42 CV a 9.000 giri/min, con un incremento del 5% rispetto alla precedente generazione che equipaggiava i modelli Speed 400 e Scrambler 400 X/XC. La coppia massima raggiunge i 37,5 Nm, con l’80% disponibile già da 3.000 giri/min, a conferma della reattività e fluidità di erogazione tipica dei motori Triumph.

La Tracker 400 nasce per portare lo stile flat track su strada. Presenta una posizione di guida dominante, un manubrio largo e più rettilineo, oltre a un telaio dedicato progettato per offrire agilità e controllo. I dettagli estetici richiamano il mondo delle competizioni: codino monoposto, tabella porta-numero, serbatoio squadrato e piccoli accenni racing, il tutto impreziosito da cerchi ridisegnati e pneumatici Pirelli MT60 RS dual-purpose. L’altezza sella di 805 mm, il traction control disinseribile e l’ABS di serie rendono la moto accessibile a un vasto pubblico. È proposta in tre colorazioni ispirate alle competizioni: Racing Yellow, Phantom Black e Aluminium Silver.

La Thruxton 400, invece, rappresenta il ritorno di un’icona del motociclismo reinterpretata per i tempi moderni. Ispirata alla leggendaria Thruxton, combina linee eleganti e proporzioni armoniose con un carattere deciso da autentica café racer. È dotata di semimanubri clip-on, pedane arretrate e un assetto sportivo che offre un equilibrio tra comfort e guida dinamica. La forcella rovesciata da 43 mm con 135 mm di escursione e il monoammortizzatore regolabile con 130 mm di corsa assicurano una risposta precisa e sportiva. Il look è completato da elementi distintivi come il serbatoio scolpito con badge Triumph, il faro LED rotondo, gli specchietti bar-end e il codino monoposto colorato.

La Thruxton 400 monta in primo equipaggiamento pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV, pensati per un utilizzo stradale sportivo. È disponibile in quattro combinazioni di colori: Phantom Black / Aluminium Silver, Carnival Red / Aluminium Silver, Pearl Metallic White / Storm Grey, e Metallic Racing Yellow / Aluminium Silver.

Entrambi i modelli condividono un’elevata cura per i dettagli e componentistica di qualità. Triumph continua a distinguersi per la finitura impeccabile, le verniciature di alto livello e la pulizia delle linee del motore, con alette di raffreddamento lavorate e coperchi verniciati a polvere.

“Il successo globale di Speed 400, Scrambler 400 X e Scrambler 400 XC è indice di quanto un marchio premium come Triumph sia forte in questo segmento, grazie all’alta qualità dei componenti, alle prestazioni e allo stile inconfondibile di questi modelli, scelti da un numero sempre maggiore di motociclisti, tra cui soprattutto giovani e donne. Ora, con Tracker 400 e Thruxton 400, introduciamo sul mercato due modelli completamente nuovi che ampliano la già ricca gamma Triumph, entrambi alimentati da un motore TR-Series ancora più potente. Tracker 400 ha uno stile unico ispirato al mondo del flat track, mentre la Thruxton 400 si contraddistingue per uno spirito da autentica café racer”, ha dichiarato Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph Motorcycles.

Dal punto di vista tecnico e pratico, le nuove 400 offrono intervalli di manutenzione leader nel segmento, pari a 16.000 km o 12 mesi, e una garanzia globale di due anni a chilometraggio illimitato, che copre anche gli accessori originali installati.

Infine, Triumph ha già annunciato disponibilità e prezzi: la Thruxton 400 arriverà presso i concessionari ad aprile 2026, con un prezzo a partire da €6.595, mentre la Tracker 400 seguirà a maggio 2026 con un prezzo di €6.345.

Con queste due novità, Triumph conferma la propria leadership nel segmento delle piccole cilindrate di fascia premium, offrendo due moto dal carattere distinto ma accomunate dallo stesso DNA: stile, prestazioni e qualità Made in Hinckley.

