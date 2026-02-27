Triumph svela il Triumph Triple Trophy 2026: due esclusive Street Triple Moto2 Edition in palio

Alla vigilia del round inaugurale del Campionato del Mondo MotoGP 2026, Triumph Motorcycles e MotoGP presentano il nuovo Triumph Triple Trophy 2026, l’iniziativa che celebra le performance più spettacolari della classe Moto2 e coinvolge direttamente i tifosi di tutto il mondo. L’edizione di quest’anno si distingue per un doppio premio d’eccezione: saranno messe in palio due Street Triple 765 Moto2 Edition in serie limitata, le unità numerate #001 e #765.

La moto #001 sarà assegnata al pilota Moto2 che avrà collezionato i migliori risultati nel corso della stagione secondo le votazioni dei fan, mentre la #765 verrà estratta gratuitamente tra tutti i partecipanti che prenderanno parte all’iniziativa tramite il sito Triumph Motorcycles.

Prodotta in soli 1.000 esemplari, la Street Triple 765 Moto2 Edition è un concentrato di tecnologia e design ispirato direttamente al mondo delle competizioni. Tra i dettagli più significativi figurano pannelli laterali, parafango anteriore, belly pan e terminale interamente in fibra di carbonio, sella goffrata per un miglior grip, faro posteriore trasparente e logo Moto2 inciso al laser. La colorazione esclusiva combina le tonalità Mineral Grey e Crystal White con telaietto posteriore in Triumph Performance Yellow, mentre la piastra superiore numerata e il display TFT dedicato completano una dotazione che rende queste due versioni autentici pezzi da collezione.

Durante la conferenza stampa ufficiale al Chang International Circuit di Buriram, in Thailandia, Triumph ha inoltre annunciato un ambizioso programma di test sui carburanti sostenibili, in vista del nuovo regolamento tecnico del 2027 che imporrà l’utilizzo di carburanti totalmente non fossili in Moto2™. Dopo aver sperimentato nel 2024 carburanti con il 40% di derivazione non fossile, la casa britannica ha completato la fase di mappatura e ottimizzazione dei motori, preparando il terreno per i test del 2026 con combustibili completamente privi di componenti fossili.

“Essere una componente fondamentale del Campionato del Mondo Moto2 da sette anni è un viaggio straordinario”, ha dichiarato Steve Sargent, Chief Product Officer di Triumph Motorcycles. “Dalla prima gara in Qatar nel 2019, Triumph non ha mai smesso di sviluppare i propri motori e, in Moto2, abbiamo percorso 1.781.698 km fino ad ora. L’esperienza maturata ci consente oggi di contribuire a un futuro più sostenibile con il programma di test sui carburanti non fossili, mentre celebriamo anche il successo del Triumph Triple Trophy, un contest sempre più apprezzato. Per il 2026 abbiamo deciso di premiare sia il pilota più votato sia un appassionato, offrendo loro una Street Triple 765 Moto2 in edizione limitata.”

Anche Alfonso Cartujo, Sporting Director di MotoGP, ha sottolineato il valore del progetto. “Triumph Triple Trophy è un’iniziativa perfetta per far sentire i tifosi parte della Moto2. È stato entusiasmante vedere così tanti appassionati partecipare lo scorso anno e siamo certi che, con il doppio premio del 2026, l’edizione sarà ancora più speciale per tutti.”

Il Triumph Triple Trophy, nato nel 2020, riconosce le prestazioni più emozionanti di ogni weekend di gara. A ogni round, una giuria seleziona tre piloti Moto2 che si sono distinti per sorpassi, rimonte o prove eccezionali. I tifosi, tramite votazione sui canali social di MotoGP™, assegnano i punteggi che determinano la classifica stagionale: 7 punti al primo più votato, 6 al secondo e 5 al terzo.

Nelle edizioni passate, il trofeo è stato vinto da Marco Bezzecchi (2020), Raul Fernandez (2021), Jeremy Alcoba (2022), Pedro Acosta (2023), Ai Ogura (2024) e Diogo Moreira (2025), quest’ultimo anche campione del mondo Moto2.

L’edizione 2026 del Triumph Triple Trophy prenderà ufficialmente il via domenica 1° marzo, subito dopo la gara inaugurale di Buriram, promettendo una stagione di spettacolo, adrenalina e passione, con due premi che rappresentano al meglio lo spirito racing e l’eccellenza tecnologica di Triumph Motorcycles.