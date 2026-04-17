Turismo 4.0: l'Intelligenza Artificiale Agentica rivoluziona la pianificazione dei viaggi

Lo studio Unicusano svela l'IA Agentic, capace di organizzare viaggi sostenibili e personalizzati considerando costi, blocchi e impatti ambientali.

Il turismo entra in una nuova era grazie all'avvento dell'Intelligenza Artificiale Agentica, capace di trasformare la pianificazione dei viaggi in un processo altamente autonomo, efficiente e sostenibile. Uno studio condotto dall'Università Niccolò Cusano, in collaborazione con istituti internazionali di Spagna e India, presenta questa rivoluzione sulla prestigiosa rivista Journal of Engineering and Technology Management.

Agentic AI rappresenta un salto evolutivo rispetto ai classici motori di ricerca e agli attuali sistemi di Intelligenza Artificiale generativa. Questi nuovi modelli non si limitano a proporre semplici itinerari o suggerimenti su hotel e attrazioni, ma valutano una molteplicità di parametri chiave. Tra questi spiccano la sostenibilità ambientale ed economica, la presenza di conflitti armati, i blocchi aerei e marittimi, oltre alle oscillazioni del costo del carburante.

Nel documento emerge come nel 2025 già un viaggiatore su quattro abbia affidato la costruzione del proprio itinerario all'IA generativa. Le previsioni per il 2026 indicano che l'adozione delle nuove Agentic AI porterà il settore verso una vera e propria rivoluzione, fornendo soluzioni non solo più personalizzate ma anche attente al contesto globale attuale.

Il gruppo di ricerca internazionale guidato da Marco Valeri e Alessandra Vitale, con Samiha Chemli e Shekar, ha evidenziato il ruolo strategico dell'IA agentica nel rivoluzionare la selezione delle esperienze turistiche. La domanda da cui siamo partiti è molto semplice - spiega Marco Valeri - cosa accade quando gli algoritmi iniziano a comportarsi come veri e propri travel planner autonomi? Oggi si fa largamente uso dell'Intelligenza Artificiale in questo settore, ma di fronte a noi si apre una nuova era: attraverso l'Agentic AI sarà possibile pianificare itinerari in maniera più efficiente ed efficace perché in grado di analizzare i contesti internazionali, i costi e perfino valutare l'impatto ambientale.

La Agentic AI si distingue per la sua capacità di organizzare processi decisionali complessi, adattandosi rapidamente ai vincoli e alle esigenze specifiche di ciascun viaggiatore. L'Agentic AI - rimarca Alessandra Vitale - sono sistemi di Intelligenza Artificiale dotati di maggiore autonomia operativa che non solo rispondono alle richieste dell'utente, ma organizzano processi, prendono decisioni sequenziali e costruiscono soluzioni più articolate.

Rispetto ai modelli precedenti, l'IA agentica ha dimostrato una maggiore capacità di identificare itinerari realmente praticabili, risultati più coerenti col budget e sensibili allo scenario geopolitico e ambientale. Ogni viaggio così pianificato non si limita a rispettare preferenze e costi, ma tiene conto attivamente di sicurezza, risparmio energetico e impatti collettivi, suggerendo per ciascuno il modo migliore di vivere la vacanza.

Un altro dato significativo riguarda la rapidissima crescita nell'uso della tecnologia: solo tra il 2024 e il 2025, l'utilizzo dell'IA generativa nei viaggi è più che raddoppiato, salendo dall'11 al 24%. Con l'Agentic AI si apriranno scenari sorprendenti osserva Valeri, sottolineando come queste nuove soluzioni siano destinate a cambiare il volto del settore e a richiedere una riflessione sulle nuove regole da adottare affinché l'innovazione tecnologica possa conciliare competitività e interesse collettivo.

L'arrivo dell'Agentic AI nel turismo promette quindi una frontiera inedita, dove autonomia, ottimizzazione e sostenibilità si fondono per offrire esperienze di viaggio più consapevoli, sicure e adatte alle esigenze di ogni turista, aprendo la strada a nuove modalità di scoprire il mondo.