U2, mezzo secolo di musica: un viaggio tra Dublino e la costa sui passi della band

Nel 2026 gli U2 celebrano 50 anni. Un itinerario suggestivo tra i luoghi simbolo di Dublino e villaggi costieri per scoprire storia e paesaggi d'Irlanda.

Settembre 2026 segna i 50 anni dalla nascita degli U2, una delle band più iconiche della scena musicale mondiale. Questa ricorrenza non rappresenta solo una celebrazione musicale, ma diventa un invito a riscoprire Dublino e i suoi borghi costieri, partendo dalle radici profonde che legano il gruppo alla capitale irlandese e alla sua periferia nord.

Seguire le tracce degli U2 oggi permette di vivere un itinerario originale, ideale per chi vuole conoscere una Dublino autentica, lontana dai percorsi turistici più classici e immersa nei ritmi rilassati dei mesi autunnali e invernali. Si parte dalla Mount Temple Comprehensive School nel quartiere Artane, luogo di nascita della band, per poi esplorare Cedarwood Road, dove Bono è cresciuto e che ha ispirato una delle loro canzoni più intime.

Il viaggio prosegue lungo il Dublin Coastal Trail, partendo da Clontarf, che custodisce i ricordi dell'infanzia dei musicisti, prosegue fino al borgo marinaro di Malahide, dove avvenivano le prime sessioni di prova nella soffitta della casa di Adam Clayton. Oggi, Malahide con il suo castello medievale e i suoi caffè tipici, rappresenta una tappa vivace e facilmente raggiungibile.

Il cuore del successo internazionale degli U2 batte anche nei Windmill Lane Recording Studios. Qui nacquero album leggendari come Boy, October e War. I fan ancora oggi si riuniscono all'U2 Wall, coperto di graffiti e messaggi, memoria indelebile del passato. Gli studi attuali aprono le porte ai visitatori con tour guidati che offrono un'esperienza interattiva unica, tra sale di regia e storie condivise con altri grandi artisti irlandesi.

A pochi passi si trova la 3Arena, storica location di molti concerti della band. Di fronte, il Gibson Hotel accoglie i fan con uno scenografico murale dedicato agli U2, rendendo questa zona imperdibile per gli appassionati di musica.

Un walking tour urbano porta nel cuore della città, passando per le eleganti facciate georgiane di Fitzwilliam Square, scenario delle riprese del video Sweetest Thing. Si attraversano il Gaiety Theatre, la National Gallery con il celebre ritratto di Bono e Merrion Square, dove è possibile ascoltare tramite smartphone la voce di Bono nella lettura di Oscar Wilde: L'uomo è meno sincero quando parla a nome proprio. Dategli una maschera e vi dirà la verità.

Il viaggio prosegue verso luoghi della memoria come il sito dello storico Baggot Inn, l'Irish Rock 'N' Roll Museum Experience e il monumento a Rory Gallagher, fortemente voluto da The Edge. Tappa d'obbligo anche il The Clarence Hotel e il negozio Bonavox, che ispirò il soprannome del frontman.

L'itinerario si sposta poi verso sud con la linea DART, tra i panorami di Dalkey e Killiney, passando dai celebri cancelli della residenza di Bono, fino ai pub come il Finnegan's, testimone di incontri tra Bono e artisti del calibro di Bruce Springsteen. Più a nord, fuori città, lo Slane Castle rappresenta un altro luogo-simbolo degli U2: qui la band si esibì per la prima volta negli anni Ottanta e registrò parte di The Unforgettable Fire, in un connubio perfetto tra musica e storia.

A cinquant'anni dagli esordi, l'itinerario dublinese e costiero sulle orme degli U2 offre una prospettiva autentica sulla città, sulle sue atmosfere intime e sulle storie di quartiere, celebrando un legame indissolubile tra la band e la geografia irlandese. Un viaggio che consente di scoprire una Dublino diversa, dove la musica continua a risuonare tra le scogliere e i borghi affacciati sul mare.