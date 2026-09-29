Festa dei Nonni a Gardaland: eventi speciali e condivisione tra generazioni

Gardaland celebra la Festa dei Nonni con iniziative speciali al SEA LIFE Aquarium: eventi dedicati a nonni e nipoti per creare ricordi tra generazioni.

La Festa dei Nonni si arricchisce di nuovi significati grazie alle iniziative organizzate da Gardaland, che celebra il valore dell'unione tra generazioni con eventi pensati per coinvolgere nonni, genitori e nipoti.

Un recente sondaggio condotto sul profilo Instagram di Gardaland Resort ha rivelato che il 62% dei partecipanti ha già visitato il parco insieme ai propri nonni, mentre il restante 38% esprime il desiderio di farlo in futuro. Questo dato sottolinea quanto il parco rappresenti una meta privilegiata per trascorrere momenti preziosi in famiglia, rafforzando legami e creando ricordi indelebili.

La condivisione tra generazioni emerge anche dalle immagini e testimonianze che la community Gardaland diffonde sui social, documentando emozioni e momenti speciali vissuti con i nonni. Questi ricordi condivisi alimentano il valore della memoria familiare, diventando parte integrante della storia di molte famiglie italiane.

In occasione della Festa dei Nonni e della Giornata Mondiale degli Animali, domenica 4 ottobre Gardaland SEA LIFE Aquarium dedica una giornata ricca di appuntamenti pensati per grandi e piccoli. L'iniziativa propone attività immersive che permettono a nonni e nipoti di scoprire insieme le meraviglie del mondo marino.

Tra gli eventi in programma spicca il quiz interattivo Nonno in ammollo: vecchie pinne, grandi storie, attraverso il quale bambini e adulti potranno conoscere da vicino le specie marine più longeve. Non mancherà inoltre un laboratorio creativo, Un mare d'amore per i nonni, dove i più piccoli realizzeranno creature marine con materiale di recupero, da costruire insieme ai propri nonni o da donare loro come ricordo della giornata.

Gardaland conferma così il suo ruolo centrale nel promuovere momenti di autentica condivisione, favorendo l'incontro tra generazioni diverse in un ambiente stimolante e ricco di emozioni. Un'opportunità unica per festeggiare i nonni, rafforzando il legame affettivo che unisce le famiglie e regalando ai più piccoli esperienze capaci di lasciare un segno nel tempo.