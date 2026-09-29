Torna il tour Pokémon Gioca e Scambia: eventi e divertimento in tutta Italia

Il tour Pokémon Gioca e Scambia torna dal 2 ottobre al 6 dicembre 2026 con tappe nei principali centri commerciali italiani. Giochi e attività per tutti.

Il tour Pokémon Gioca e Scambia torna dal 2 ottobre al 6 dicembre 2026 per celebrare i 30 anni del fenomeno Pokémon e porta con sé una serie di eventi imperdibili nei principali centri commerciali italiani. L'iniziativa, nata per avvicinare le nuove generazioni al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) e ai videogiochi Pokémon, offre un'esperienza unica all'insegna dell'aggregazione e della passione.

Grandi protagonisti di questa edizione saranno i videogiochi Pokémon per Nintendo Switch 2, con la possibilità per il pubblico di provarli su otto postazioni dedicate sia in modalità TV che portatile. Tra i titoli più attesi ci sono Pokémon Pokopia, il primo simulatore di vita con protagonisti i celebri mostriciattoli, e Leggende Pokémon: Z-A, avventura d'azione e RPG ambientata tra i tetti di Luminopoli. Inoltre sarà possibile testare l'app GCC Pokémon Pocket e immergersi nell'atmosfera Pokémon a 360 gradi.

Durante le giornate degli eventi non mancheranno gadget esclusivi, attività speciali e la possibilità di scambiare carte, affrontare lotte dal vivo e persino incontrare Pikachu in persona per una foto ricordo. I più giovani potranno imparare a giocare al GCC Pokémon grazie alla presenza di dimostratori esperti pronti a guidarli passo dopo passo.

Il calendario delle tappe prevede quattro appuntamenti principali: dal 2 all'11 ottobre a Il Centro di Arese (MI), dal 16 al 25 ottobre a I Gigli di Campi Bisenzio (FI), dal 13 al 22 novembre al MediaWorld - Porta di Roma (RM) e infine dal 27 novembre al 6 dicembre a Bariblu di Triggiano (BA). Gli eventi si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e il sabato e la domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Tra le novità di quest'anno spicca "Cerca e Trova i Pokémon", un coinvolgente percorso all'interno dei centri commerciali che invita i partecipanti a cercare e individuare Pokémon disseminati nei negozi per ricevere in omaggio uno speciale poster fluorescente. Ai partecipanti verrà consegnata una mappa con l'elenco dei Pokémon da trovare e i negozi in cui sono nascosti.

L'offerta è arricchita da omaggi, promozioni speciali sui videogiochi Pokémon per Nintendo Switch 2 e una vasta area tematizzata con attività creative come l'area colorazione. Adulti e bambini potranno vivere momenti di allegria e socialità, condividendo la propria passione con la community Pokémon.

Un'occasione unica non solo per gli allenatori di vecchia data ma anche per quelli in erba, grazie ad appuntamenti pensati per tutte le età. L'atmosfera festosa sarà resa ancora più magica dall'incontro con Pikachu, pronto ad accogliere fan e curiosi con foto e sorrisi.

Il tour Pokémon Gioca e Scambia si conferma l'appuntamento ideale per chi desidera immergersi nel mondo Pokémon, tra gioco, avventura e interazione. Un evento da non perdere per celebrare trent'anni di emozioni insieme ai mostri tascabili più amati del pianeta.