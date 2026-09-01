Nasce Unexpected Itineraries of Rome: sette podcast per scoprire una Roma inedita

Una nuova Roma si svela agli ascoltatori grazie al progetto Unexpected Itineraries of Rome, che offre sette itinerari audio guidati alla scoperta della Capitale lontano dai percorsi più battuti. Disponibile su Loquis e tramite l'app dedicata, il canale podcast propone un'esperienza immersiva e geolocalizzata che accompagna cittadini e visitatori tra archeologia industriale, trekking urbano, memoria e street art contemporanea.

Il progetto, realizzato da Zètema Progetto Cultura per Roma Capitale in collaborazione con Loquis, punta a restituire un racconto alternativo della città valorizzando luoghi spesso trascurati ma ricchi di identità. Suddivisi in itinerari tematici, i podcast sono stati scritti e narrati dal giornalista Emilio Casalini. Ogni percorso è arricchito da 42 short podcast dedicati a precisi punti di interesse, per un totale di 49 contenuti.

Gli ascoltatori vengono guidati in una mappa inedita che parte dal quartiere Ostiense, tra antiche industrie, street art e il paesaggio fluviale del fiume Almone, mostrando una Roma produttiva e contemporanea. Si prosegue all'Esquilino, attraverso un percorso di trekking urbano tra basiliche, acquedotti, musei e trasformazioni sociali, che restituisce l'identità stratificata di uno dei quartieri più complessi della città.

L'esplorazione audio si estende poi a zone meno frequentate ma dense di significato: Forte Bravetta, un luogo della memoria oggi riconsegnato alla cittadinanza come parco; le aree archeologiche di Gabii e Osa lungo la Prenestina, veri e propri ritorni alle origini del territorio; il borgo rurale di San Vittorino; e infine il quartiere Tor Marancia, diventato un museo a cielo aperto grazie alla street art contemporanea.

Ogni itinerario costituisce un viaggio nella memoria, nella natura e nei nuovi linguaggi urbani della Capitale. I luoghi non sono semplicemente descritti ma entrano a far parte di un racconto che intreccia storie, curiosità, aneddoti e dettagli capaci di restituire la ricchezza e la complessità della città. "L'esperienza di visita diventa così un racconto immersivo che accompagna oltre la superficie della Roma monumentale, invitando a vivere la città in modo più lento e consapevole, attento alle sue molteplici identità".

La tecnologia di Loquis permette di ascoltare i contenuti geolocalizzati direttamente nei luoghi di interesse, passo dopo passo. In questo modo la narrazione si fonde con l'ambiente, arricchendo il viaggio di suggestioni e nuove prospettive.

Con Unexpected Itineraries of Rome si afferma così un nuovo strumento di valorizzazione territoriale, volto a promuovere una riscoperta autentica e personale della città. I podcast sono disponibili gratuitamente su tutte le piattaforme attraverso l'app dedicata e Loquis, sia in versione desktop che mobile.